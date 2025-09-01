La OIT realizará reunión regional en Punta Cana, Abinader participará en la apertura

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) anunció que celebrará su 20ª Reunión Regional Americana (RRA) en Punta Cana, República Dominicana, del 1 al 3 de octubre de 2025.

El organismo, en un aviso enviado a los medios de comunicación, indicó que delegados de gobiernos, trabajadores y empleadores de toda la región se reunirán para examinar los avances, intercambiar experiencias y definir prioridades con el fin de promover el trabajo decente y la justicia social.

En el aviso, la OIT apunta que el presidente Luis Abinader, tendrá una intervención en la sesión de apertura de la reunión, cuyos debates se centrarán en cuestiones clave que tienen implicaciones a largo plazo para el mundo del trabajo en las Américas, entre ellas: creación de empleos, protección social y desarrollo sostenible.

Además, se tocarán tópicos como el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el respeto de los derechos fundamentales y el diálogo social institucionalizado, la transición justa hacia sociedades resilientes, y la estrategias para políticas públicas que mejoren las competencias y la formación profesional.

Esta reunión también tiene el propósito de examinar la contribución de la OIT a los desafíos actuales de los mercados de trabajo en las Américas, como la informalidad y la desigualdad.

Asimismo, los delegados analizarán el informe del Director General de la OIT, Gilbert F. Houngbo, preparado para esta reunión.

Acreditación de la prensa

Para obtener la acreditación para la conferencia, los periodistas deben descargar y rellenar el formulario de acreditación y enviarlo, con toda la información y documentos solicitados, a acreditacionprensaRRA@mt.gob.do, utilizando como asunto "RRA – acreditación de prensa".