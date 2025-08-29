Infotep impulsa turismo y desarrollo sostenible en Pedernales con jornada de actualización empresarial

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), desarrolló una jornada de actualización empresarial en Turismo, Tecnología y Transformación Social, con el objetivo de fortalecer el sector empresarial, la industria turística y el desarrollo sostenible en la provincia Pedernales.

En colaboración con la Cámara de Comercio y Producción de Pedernales y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cootralcoa, el Infotep reunió a microempresarios y emprendedores de la demarcación, para participar conferencia dictada por consultora de marketing y asesora empresarial, Isabel Cuello.

Cuello dictó una conferencia sobre la importancia de elaborar y ejecutar estrategias digitales para diferentes tipos de negocios, a través del eficiente uso de la tecnología, inteligencia artificial y las redes sociales como: Instagram, Facebook, TikTok.

“Se estima que para 2025 la región Sur podría recibir alrededor de 500 mil turistas, consolidando su papel como polo de crecimiento económico y empleo en el suroeste dominicano” destacó Cuello, llamando a los participantes auxiliarse de la tecnología, la inteligencia artificial y otras herramientas digitales para tener una mayor incidencia que el turista, que busca una buena experiencia y un servicio de calidad.

Refirió que Pedernales ya es un destino en crecimiento, recomendando atraer más visitantes tomando algunas medidas como: optimizar perfiles en Google y redes sociales, crear ofertas combinadas (hotel +restaurante + tour), incentivar reseñas y testimonios en línea, publicar contenido visual semanal, probar al menos una herramienta digital o de automatización, capitalizando la transformación que vive Pedernales.

Compromiso de gran valor

La directora de Competitividad Empresarial del Infotep, Raysa Pichardo, dijo que la jornada de actualización empresarial es una iniciativa que nace de la visión transformadora y estratégica del director general de la entidad Rafael Santos Badía, y su compromiso con el desarrollo productivo de la República Dominicana.

“Desde el año 2023, tenemos un nuevo reto institucional de acercarnos cada vez más a los líderes empresariales y a los altos ejecutivos, ofreciendo formación, acompañamiento y soluciones”, afirmó Pichardo.

Dijo que el Infotep ha sido referente nacional en la formación técnica, profesional y operativa, preparando el talento del recurso humano que hoy sostiene nuestras industrias y nuestras empresas.

“Hoy nos convoca a un tema de alto valor para el presente y el futuro de esta provincia: el turismo como eje transformador, apalancando en la tecnología y con un enfoque centrado en un desarrollo social sostenible”, manifestó.

Agregó que la provincia de Pedernales está en la mira de grandes oportunidades y el papel del empresariado local será siempre determinante para que este desarrollo se traduzca en más empleos de calidad y en crecimiento económico.

El encuentro contó además con la participación de Elvis Céspedes, Encargado de la Oficina Satélite Barahona del Infotep, el presidente del Consejo de Administración de la cooperativa Cootralcoa, Juan Carlos Medrano Samboy y el director de la Cámara de Comercio de Producción de Pedernales, Víctor Ferreras.

¿Qué es la actualización empresarial?

Es un proceso continuo y estratégico para adaptar una organización a los cambios del mercado, la tecnología y las necesidades de los clientes, buscando mejorar la eficiencia, la competitividad y la rentabilidad. Implica la implementación de nuevas tecnologías, la optimización de procesos, la formación del personal y la revisión del plan de negocios para asegurar la vigencia y el éxito a largo plazo de la empresa.