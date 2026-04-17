Gasolinas mantendrán sus precios, anuncia Industria y Comercio

El Ministerio de Industria, Comercio y Mypimes (MICM) informó que del 18 al 24 de abril los combustibles mantendrán su precio.

En un comunicado, dijo que como medida ante las alzas que experimentan el petróleo y sus derivados en el exterior, el Gobierno destinó RD$ 1,153.8 millones para subsidiar los combustibles.

En la tercera semana de abril correspondiente a los días del 18 al 24, el MICM informó que los precios a comercializar son:

Gasolina premium se venderá a RD$314.10 por galón.

Gasolina regular, RD$294.50 por galón.

Gasoil regular, RD$246.80 por galón.

Gasoil óptimo, RD$266.10 por galón.

Avtur, RD$318.65 por galón baja RD$38.66.

Kerosene, RD$360.00 por galón baja RD$41.90.

Fuel Oil #6 RD$182.98 por galón baja RD$12.90.

Fuel Oil 1%S RD$206.06 por galón baja RD$12.32.

Gas licuado de petróleo (GLP) RD$137.20 por galón mantiene su precio.

Gas Natural, RD$43.97 por m3 mantiene su precio.

En las publicaciones diarias del Banco Central la tasa de cambio promedio semanal es de RD$60.44.

El Gobierno aseguró que el subsidio de acuerdo al tipo de combustible sube a RD$104.8 millones para el GLP; RD$415.2 millones al gasoil regular; RD$263.2 millones en gasoil óptimo; RD$233.9 millones a gasolina premium y RD$136.6 millones a la gasolina regular.