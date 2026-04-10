Gasolinas y gasoil suben entre RD$ 9.00 y RD$ 7.00 por galón; GLP mantiene precio

El Ministerio de Industria, Comercio y Mypimes (MICM) informó el aumento de las gasolinas premium y regular, entre RD$ 9.00 y RD$ 7.00 pesos, así como reajuste del gasoil regular y óptimo.

Estos aumentos obedecen a los conflictos internacionales en Oriente Medio, según detalló la entidad a través de un comunicado de prensa.

“En momentos dónde los precios del petróleo alcanzan variaciones sin precedentes en el mercado internacional, los precios del GLP y los del gas natural mantendrán su precio en territorio dominicano; mientras que la gasolinas premium y regular recibirán un reajuste de RD$9.00 y RD$7.00 respectivamente. De igual forma, el gasoil regular y óptimo serán reajustados con un aumento de RD$7.00 y RD$9.00 por galón, mientras que el avtur aumenta RD$6.85 y el kerosene RD$6.70. El Fuel Oil #6 baja RD$3.76 de precio y el Fuel Oil#1 baja RD$6.68”, precisan.

Industria y Comercio señala que sin los subsidios estatales, que ascienden esta semana a RD$1,793 millones, los aumentos fueran mayores.

“Sin el sacrificio que realiza el Gobierno, los precios de los combustibles serían de RD$150.62 para el GLP, en vez de RD$137.20, para la gasolina premium RD$365.76, en vez de RD$314.10, para la gasolina regular RD$366.91, en vez de RD$294.50 y el gasoil óptimo debería costar RD$400.17 por galón, en vez de RD$266.10. Con estos reajustes el Estado sigue garantizando la estabilidad a las familias dominicanas”, indican.

En ese sentido, los precios de combustible para esta semana serán los siguientes:

Gasolina premium se venderá a RD$314.10 por galón; sube RD$9.00.

Gasolina regular RD$294.50 por galón sube RD$7.00.

Gasoil Regular RD$246.80 por galón sube RD$7.00.

Gasoil Óptimo RD$266.10 por galón sube RD$9.00.

Avtur RD$357.31 por galón sube RD$6.85.

Kerosene RD$401.90 por galón sube RD$6.70.

Fuel Oíl #6 RD$195.88 por galón baja RD$3.76.

Fuel Oíl 1%S RD$218.38 por galón baja RD$6.68.

Gas Licuado de Petróleo (GLP) RD$137.20 por galón mantiene su precio.

Gas Natural RD$43.97 por m3 mantiene su precio.