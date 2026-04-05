90% del sector de aviación afectado en el país

El impacto ya es palpable en la aviación comercial dominicana, el precio del combustible de aviación (Avtur), vital para el funcionamiento de las aerolíneas, ha experimentado un aumento vertiginoso en las ultimas semanas de casi un 90%.

, producto del conflicto bélico que se registra en el Medio Oriente.

De costar RD$187.89 por galón en enero, ha pasado a rondar los RD$350 en la actualidad, un salto de aproximadamente RD$162, equivalente a casi un 90 %. Se trata de una escalada que no solo refleja la volatilidad del mercado energético internacional, sino también la fragilidad de un sistema altamente dependiente del petróleo.

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ha dejado de ser un conflicto distante para sentirse con fuerza en los cielos del mundo. Lo que comenzó como una escalada militar en Medio Oriente ha terminado por golpear uno de los sectores más sensibles de la economía global: la aviación comercial, que hoy navega entre costos desbordados, rutas alteradas y un futuro inmediato cargado de incertidumbre.

Este encarecimiento tiene su origen en la crisis energética global derivada del conflicto bélico. La tensión en Medio Oriente región clave para la producción y distribución de crudo ha afectado el suministro de petróleo, elevando de forma drástica el precio de sus derivados, entre ellos el Avtur.

En consecuencia, cada vuelo que despega hoy lo hace con un costo significativamente mayor que hace apenas unos meses. Las líneas aéreas dominicanas están esperando anuncios que puedan aliviar o paliar la situación por la que están atravesando con el alza de los precios del avtur.

A nivel internacional, la industria ya acusa los efectos. Organismos como la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) han advertido que la guerra está provocando cancelaciones de vuelos, desvíos de rutas y un aumento sostenido en los costos operativos de las aerolíneas.

El cierre de espacios aéreos en varios países de la región en conflicto ha obligado a rediseñar rutas estratégicas que conectan Europa, Asia y Medio Oriente, generando trayectos más largos, mayor consumo de combustible y una notable pérdida de eficiencia.

El impacto no es menor. Se estima que más de 135 millones de viajes están en riesgo debido a la reducción de vuelos y a la pérdida de conectividad internacional.

Aeropuertos que antes servían como puntos clave de conexión ahora operan con limitaciones, mientras que aerolíneas de distintas partes del mundo han comenzado a recortar rutas, ajustar itinerarios y trasladar el incremento de costos a los pasajeros.

El alza en los precios de los boletos ya comienza a sentirse en los bolsillos de los viajeros. Las aerolíneas, presionadas por el encarecimiento del combustible, han optado por aumentar tarifas como medida de compensación, mientras otras enfrentan interrupciones en el suministro energético que complican aún más sus operaciones.

Sin embargo, en medio del panorama adverso, existe un elemento que ofrece cierto margen de maniobra a las compañías aéreas. La dinámica de ventas de boletos que suelen adquirirse con dos y hasta tres meses de anticipación. permite a las aerolíneas manejar con mayor flexibilidad sus ingresos frente a la volatilidad del mercado.

A esto se suma la compra de combustible a futuro, una estrategia financiera que les permite fijar precios con antelación y amortiguar parcialmente los impactos inmediatos del alza.

Aun así, el equilibrio es frágil. La aviación comercial, que durante décadas ha sido símbolo de conexión global y crecimiento económico, enfrenta ahora uno de sus mayores desafíos recientes.

Entre cielos restringidos y costos en ascenso, el sector se ve obligado a reinventarse sobre la marcha, en un contexto donde cada decisión puede marcar la diferencia entre la estabilidad y la turbulencia.