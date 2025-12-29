Refidomsa comercializa 2.2 millones de barriles en 2025

La Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), cerró el mes de diciembre de 2025 con un volumen de 2,294,345 barriles, lo que representa un crecimiento interanual de 7.32% en comparación con el mismo mes de 2024, cuando se comercializaron 2,137,895 barriles.

Este resultado supera además el récord registrado en diciembre de 2015, que hasta ahora había sido el mes de mayor volumen, con 2,210,995 barriles, estableciendo una diferencia superior a 83,000 barriles, equivalente a un incremento adicional de 3.77%.

Este desempeño posiciona a diciembre de 2025 como el mejor diciembre de los últimos 10 años y el de mayor volumen registrado en la historia de Refidomsa, reflejando la capacidad operativa de la empresa para responder de manera eficiente a la demanda nacional.

Al valorar estos resultados, el presidente de Refidomsa, Samuel Pereyra, afirmó: “Estos números reflejan la solidez operativa de Refidomsa y el compromiso de nuestro equipo con una gestión eficiente y responsable. Los resultados alcanzados durante el mes de diciembre reafirman la capacidad de la empresa para garantizar la distribución de los derivados de petróleo que demanda el país”.

Con estos indicadores, Refidomsa cierra el año 2025 consolidada como un pilar estratégico del sector energético nacional, reafirmando su rol en el abastecimiento oportuno de combustibles, el respaldo a los sectores productivos y su contribución directa al desarrollo económico y social del país, como la energía que impulsa el presente y construye el futuro de la República Dominicana.