hidrocarburos
Refidomsa obtiene licencia para reexportar combustibles a mercados internacionales
La licencia, otorgada por el ministro de Industria, Comercio y MiPymes, Víctor Bisonó, faculta a Refidomsa a realizar operaciones de reexportación mediante unidades de transporte debidamente autorizadas por el MICM.
La Refinería Dominicana de Petróleo, S. A. (Refidomsa), dirigida por Samuel Pereyra, presidente del Consejo de Administración, obtuvo del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) su primera Licencia de Reexportación de productos derivados del petróleo, mediante la Resolución No. 443-2025, emitida el 15 de octubre de 2025.
Esta autorización permitirá a la empresa exportar combustibles y otros derivados del petróleo a mercados internacionales, fortaleciendo su capacidad de comercialización, ampliando su presencia regional y generando nuevas oportunidades de ingresos para la compañía y el Estado dominicano.
La licencia, otorgada por el ministro de Industria, Comercio y MiPymes, Víctor Bisonó, faculta a Refidomsa a realizar operaciones de reexportación mediante unidades de transporte debidamente autorizadas por el MICM, bajo el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad, calidad y transparencia, conforme a las leyes que regulan el comercio de hidrocarburos.
El documento establece que la autorización se enmarca en los lineamientos legales del MICM, limitando su alcance exclusivamente a operaciones de reexportación debidamente aprobadas, en estricto apego a las normas que garantizan la seguridad del mercado energético nacional.
“Esta licencia representa un paso trascendental para Refidomsa y para el país. Refleja la confianza en nuestra gestión y la capacidad de la empresa para competir en los mercados internacionales bajo los más altos estándares de calidad y cumplimiento”, expresó Samuel Pereyra, presidente del Consejo de Administración de Refidomsa.
La obtención de esta licencia marca un hito histórico para la refinería, reafirmando su compromiso con la eficiencia, la innovación y el desarrollo sostenible del sector energético dominicano, y consolidando su posición como un actor clave en el fortalecimiento del mercado regional de hidrocarburos.