Refidomsa obtiene licencia para reexportar combustibles a mercados internacionales

La Refinería Dominicana de Petróleo, S. A. (Refidomsa), dirigida por Samuel Pereyra, presidente del Consejo de Administración, obtuvo del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) su primera Licencia de Reexportación de productos derivados del petróleo, mediante la Resolución No. 443-2025, emitida el 15 de octubre de 2025.

Esta autorización permitirá a la empresa exportar combustibles y otros derivados del petróleo a mercados internacionales, fortaleciendo su capacidad de comercialización, ampliando su presencia regional y generando nuevas oportunidades de ingresos para la compañía y el Estado dominicano.

La licencia, otorgada por el ministro de Industria, Comercio y MiPymes, Víctor Bisonó, faculta a Refidomsa a realizar operaciones de reexportación mediante unidades de transporte debidamente autorizadas por el MICM, bajo el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad, calidad y transparencia, conforme a las leyes que regulan el comercio de hidrocarburos.

El documento establece que la autorización se enmarca en los lineamientos legales del MICM, limitando su alcance exclusivamente a operaciones de reexportación debidamente aprobadas, en estricto apego a las normas que garantizan la seguridad del mercado energético nacional.

“Esta licencia representa un paso trascendental para Refidomsa y para el país. Refleja la confianza en nuestra gestión y la capacidad de la empresa para competir en los mercados internacionales bajo los más altos estándares de calidad y cumplimiento”, expresó Samuel Pereyra, presidente del Consejo de Administración de Refidomsa.

La obtención de esta licencia marca un hito histórico para la refinería, reafirmando su compromiso con la eficiencia, la innovación y el desarrollo sostenible del sector energético dominicano, y consolidando su posición como un actor clave en el fortalecimiento del mercado regional de hidrocarburos.