Gobierno mantiene subsidio a los combustibles

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través de su viceministerio de Comercio Interno, informó este viernes que dispuso un subsidio de RD$125.7 millones para mantener sin variación los precios de los combustibles más usados por la población, durante la semana del 18 al 24 de octubre de este año.

El viceministro de Comercio Interno del MICM, Ramón Pérez Fermín, señaló que gracias a este esfuerzo fiscal, se mantendrán estables los precios del gasoil regular, gasoil óptimo y gas licuado de petróleo (GLP), evitando que el desempeño de los mercados internacionales internacional impacten el bolsillo de los dominicanos.

En detalle, el funcionario en una nota enviada a los medios señaló que se mantiene un subsidio de RD$7.31 al galón de GLP, RD$10.05 al gasoil regular y RD$5.64 al gasoil óptimo.

Pérez Fermín reiteró que esta medida forma parte del compromiso del Gobierno del presidente Luis Abinader de proteger la economía familiar y garantizar la estabilidad de los precios internos.

Precios de los combustibles

Para la próxima semana del 18 al 24 de octubre 2025, la gasolina premium se venderá a RD$290.10 por galón, la regular a RD$272.50, el gasoil Regular a RD$224.80 y el gasoil óptimo a RD$242.10.

El avtur o combustible de avión se expenderá a RD$199.52 por galón, reflejando una baja de RD$0.18. El Kerosene se ubicará a RD$230.70 con una baja de RD$0.60. El fueloil #6 también redujo su precio RD$1.89 y se venderá a RD$157.71, mientras que el fueloil 1%S cayó RD$2.84 para ubicarse a RD$168.46 por galón.

El Gas licuado de petróleo (GLP) mantiene su precio a RD$137.20 por galón, y de igual modo el gas natural a RD$43.97 por metro cúbico.