Combustibles esenciales mantienen su precio

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, DN

El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, afirmó que, durante la semana del 4 al 10 de octubre de 2025, los precios de los combustibles esenciales se mantendrán sin variación con la asignación de un subsidio ascendente a RD$255.8 millones.

De este modo, serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP) en RD$11.59 por galón; el gasoil Regular en RD$19.60; el gasoil Óptimo en RD$15.15, y la gasolina Regular en RD$5.57.

Precios de los combustibles

Para la semana del 4 al 10 de octubre 2025, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

Gasolina Premium se venderá a RD$290.10 por galón; mantiene su precio.

Gasolina Regular, RD$272.50 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Regular, RD$224.80 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Óptimo, RD$242.10 por galón; mantiene su precio.

Avtur, RD$203.57 por galón; sube RD$7.57.

Kerosene, RD$235.50 por galón; sube RD$8.30.

Fueloil #6, RD$160.19 por galón; sube RD$3.70.

Fueloil 1%S, RD$171.14 por galón; sube RD$3.18.

Gas licuado de petróleo (GLP), RD$137.20 por galón; mantiene su precio.

Gas natural, RD$43.97 por m3 ; mantiene su precio.

Redacción Listín Diario

