Ferreteros se quejan de competencia desleal de las tiendas chinas

La Asociación Dominicana de Ferreteros (Asodefe) expresó que temen desaparecer por la competencia desleal de las tiendas chinas que ahora también incursionan en la venta de productos ferreteros.

El presidente de la entidad, Constantino Ramírez dijo que existe una incursión descontrolada de las tiendas chinas en la venta de productos ferreteros en el país. Afirmó que esa situación está afectando la estabilidad económica de las ferreterías dominicanas.

La denuncia la formuló el presidente de la entidad, Constantino Ramírez al final de una misa celebrada en la Iglesia San Juan Bosco con motivo del Día del Ferretero.

En el servicio religioso estuvieron presentes los miembros de la directiva de la entidad, Arturo Espinal, vicepresidente, Juan Carlos Villar, tesorero, José Rodríguez secretario general, Jorter Doñé, secretario de actas y los directores José Hernández y Juan Bautista Espinal.

Constantino Ramírez dijo que las tiendas chinas representan un impacto negativo para las ferreterías dominicanas que pagan impuestos y contribuyen con su trabajo a la economía dominicana. “El sector ferretero es uno de los más afectados por las tiendas chinas que operan en el país, dijo Ramírez. Expresó que esas empresas no respetan las normas establecidas para las empresas dominicanas.

Piden al Gobierno una intervención regulatoria frente a la realidad del comercio chino en el país. Ramírez dijo que las empresas chinas operan con ventajas impositivas frente a las empresas dominicanas legalmente establecidas. Cree que las compañías chinas tienen alguna condición de tolerancia de parte de las autoridades de República Dominicana.

Ramírez específicamente se quejó de la actuación de las autoridades relacionadas con los impuestos. En particular se refirió a las ventajas para las empresas chinas contenidas en el Memorándum de Intención firmado entre el Consejo de Promoción del Comercio Interno de Shanghái y Pro-Dominicana.

Ramírez pidió al Gobierno que proteja al sector ferretero dominicano de la competencia desigual con las empresas chinas. Resaltó que el sector construcción es muy dinámico y actualmente es uno de los que identifican el desarrollo de la economía nacional. Dijo que la construcción muestra al mundo la movilidad y desarrollo del país.

En cuanto al precio de los productos ferreteros dijo que la varilla tiene costos sumamente elevados. Consideró que hay que flexibilizar los precios del acero para asegurar la dinamización del sector construcción, que es una de las fuentes creadoras de empleos en el país.