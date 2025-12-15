¿Cuánto cuesta tu cena navideña? Haz el presupuesto de tu cena navideña aquí

Listín Diario pone a disposición de sus lectores esta calculadora digital para estimar el costo de la cena navideña de los dominicanos en 2025.

Con esta herramienta podrás conocer el precio aproximado de preparar una cena navideña, tanto con platos ya elaborados como cocinándola desde cero, mostrando los ingredientes necesarios.

Tras un levantamiento realizado por nuestros periodistas en diversos supermercados, los precios están basados en un promedio del costo de los platos más comunes en las mesas dominicanas.

Es una herramienta intuitiva y fácil de usar. Solo tienes que colocar al lado del precio la cantidad de artículos que quieres según la unidad de medida (unidad, libra, onzas, litros, mililitros, etc.). Al final de la calculadora se actualiza el total del costo instantáneamente cada vez que agregas un nuevo producto.

No salgas de casa sin probar la calculadora y conoce al instante el precio estimado de tu cena navideña.