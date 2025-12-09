Mipymes pueden formalizar su cumplimiento tributario con Inteligencia Artificial

Las Micro Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), que son la mayor proporción de negocios en el país y, por tanto, enfrentan mayores dificultades para el cumplimiento voluntario ante el sistema tributario, ahora pueden resolver sus temas fiscales sacando el mayor provecho de la Inteligencia Artificial (IA), mediante la simplificación de los procesos contables.

Auxiliados con la IA, la firma Galileo replica todos los procesos que haría un contable en su día a día, según el CEO de la empresa, Rodrigo Delgado, en una visita a Listín Diario. Se trata de una nueva plataforma de contabilidad inteligente para Mipymes, una empresa local que agrupa a programadores y a profesionales de la contabilidad especializada en temas impositivos.

El proceso de contabilidad se desarrolla de forma automática, pero también con personal humano. Se miran las facturas y se extraen los informes para completar los formularios requeridos por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), como también por la TSS (Tesorería de la Seguridad Social), explicó el CEO.

“Básicamente, nosotros entendemos que la contabilidad para las pequeñas empresas y las microempresas en nuestro país está rota”, afirmó tras explicar que para una pequeña microempresa tener un servicio de calidad se ve obligada a tener un contable interno o externo y eso se resulta costoso si el que consigue ofrece un servicio de calidad.

Además de que en caso de que no tener recursos para contratar un contable interno o externo, tiene que contratar una plataforma de autogestión, donde ese pequeño emprendedor, empresario que está iniciando se tiene que volver su propio contador, aprender a utilizar esas herramientas y también las de la DGII, y las de todas las instituciones gubernamentales y eso entonces se traduce en un proceso complicado y en errores, y esos errores se traducen a su vez en dinero, en un costo, para esos pequeños empresarios.

Al respecto, indicó que es por eso que las Mipymes recurren muchas veces en la informalidad, porque aprender a cumplir con todas las reglas y normativas impositivas del país es una curva de aprendizaje muy alta y muy grande.

El costo para un cliente Mipyme va desde RD$5,999 por mes por un trabajo similar que en el mercado puede costar de RD$20,000 a RD$25,000 mensual, lo que indica que el valor que se ofrece es diez u ocho veces menor, y es como tener a un experto contable financiero las 24 horas del día en su bolsillo, explicó.

Sostuvo que a cualquier hora del día el usuario hacer preguntas sobre su contabilidad, cuántos son sus ingresos, sus gastos del mes, cuánto va a pagar de impuesto a final de año y si sigue el curso que lleva que se le genere una factura nueva en cualquier momento y la respuesta que obtiene es en segundos, dijo.

Régimen simplificado

De igual modo, sobre el Régimen Simplificado de Tributación (RST), Delgado indicó que en Galileo, manejar el proceso contable cuesta la mitad de un proceso normal, porque la declaración se hace anual y tiene sus particularidades, ya que permite deducir el 40% como gasto y no se hacen reportes mensuales.

No obstante, manifestó que las empresas que inician tienen unos costos altos por su propia naturaleza y unos ingresos que no son tan significativos y entonces el 40% que admite la ley como deducción usualmente no es suficiente que si reportan todos sus gastos de manera normal.

Puso de ejemplo, que como se trata de una estimación si un contribuyente Mipyme tiene gastos de más de un 40%, 50%, un 60, o un 70%, está dejando perder todo ese gasto al final del día.

“Es una estimación. En nuestra experiencia con las pequeñas empresas nos hemos dado cuenta que el RST en muchas ocasiones no conviene, porque sus gastos son mucho más que 40% y usualmente una Mipyme le puede dar un 20% de rentabilidad, o sea, se está perdiendo una gran cantidad de gastos”, afirma.

Comprobantes electrónicos

Respecto a las quejas sobre la entrega de cartas de retención de impuestos, que muchas veces los proveedores tardan para entregar, explicó que “muchos de esos asuntos se simplifican ahora con la facturación electrónica”

Recordó que las Mipymes todavía tienen hasta abril del año que viene para acogerse a la facturación electrónica.

Entonces, por el momento es una realidad esa carta de retención hay que pedirla a las empresas que le retienen a un cliente, pero lo bueno es que con la inteligencia artificial cada vez que sucede un evento como tal, le recuerda sobre esa carta de retención, le da seguimiento automatizado como si se tuviera un contable que no descansa, que está todo el tiempo ahí, recalcó Delgado.

Sepa más

En puntos:

- En Galileo entienden que la contabilidad para las pequeñas y microempresas en el país está “rota” debido a los altos costos de los contadores tradicionales y la complejidad de las plataformas de autogestión.

- Crearon una plataforma que utiliza inteligencia artificial para replicar el trabajo de un contable, reduciendo los tiempos y costos en un 90% y ofreciendo planes desde $5,999 mensuales.

- El equipo está compuesto por desarrolladores y expertos contables dominicanos que supervisan el proceso y garantizan resultados de calidad.

- La inteligencia artificial da seguimiento al cliente en lenguaje natural, procesa la documentación y completa los formularios requeridos por la DGI y otras instituciones.

- Ofrecen un experto contable financiero las 24 horas del día en el bolsillo del cliente, que puede hacer preguntas y generar facturas en cualquier momento.

- También dan servicio a empresas acogidas al Régimen Simplificado de Tributación con un costo menor, aunque recomiendan evaluar si este régimen es el más conveniente.

- Recuerdan a los clientes sobre la carta de retención y otros eventos importantes, y cumplen con las obligaciones como sujetos obligados no financieros.

- Combinan la inteligencia artificial con un equipo humano para dar tranquilidad y certeza a los clientes.

- Están enfocados en pequeñas y medianas empresas (Mipyme) que no tienen recursos para pagar contables de calidad.

- Automatizan procesos con inteligencia artificial y crearon un servicio accesible al público en general, tras experimentar dificultades con contables tradicionales.

- Agilizans el cumplimiento del impuesto sobre los activos (similar al IPI) mediante recordatorios periódicos.

- Están obligando a trabajar con comprobantes electrónicos, en concordancia con las regulaciones a partir de abril del próximo año.

- Buscan beneficiar al país fomentando la formalización de las empresas mediante un servicio de contabilidad de calidad y accesible.