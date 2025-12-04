Gobierno continua trabajando en contra del comercio ilícito asiático

La Dirección General de Aduanas presentó ayer los resultados de las acciones realizadas ante la problemática del comercio ilícito y la competencia desleal, especialmente, vinculados con el comercio asiático en República Dominicana.

Estos datos fueron dados a conocer en la reunión de la Mesa Contra la Competencia Desleal y Comercio Ilícito presidida por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz y el director de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, e integrada por el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, director general de Migración; Victor Benavides, director ejecutivo de Pro Competencia; Peter Prazmowski, director del Consejo Nacional de Competitividad y Eddy Arango, subdirector de Fiscalización de la Dirección General de Impuestos Internos.

Eddy Arango, subdirector de Fiscalización de la DGII; Peter Prazmowski, director del Consejo Nacional de Competitividad y Yayo Sanz Lovatón.Externa

Durante el encuentro, también, estuvieron presentes representantes del sector privado a través de la Organización de empresas Comerciales (ONEC) y su presidente, Ernesto Martinez, así como Antonio Papaterra, principal autoridad de Asociación Dominicana de Importadores Ferreteros, entre otros.

Rainiero Olivo Bordas, representante de la DGA, explicó que en los últimos 5 años se han realizado unas 196 fiscalizaciones posterior al despacho, casi triplicando lo realizado en otras administraciones, lo que ha representado entre impuestos determinados y sanciones, unos RD$9,727 millones.

“Desde el 2023 a la fecha han sido identificados más de 16,000 contenedores (antes de ser despachados) con alto riesgo de subvaluación, los cuales fueron revalorados (por duda razonable y descarte de método de valoración) dando como resultados impuestos adicionales por unos RD$5,488 millones”, dijo Rainiero durante su exposición a los presentes.

Reunión.Externa

Destacó que, a través de los procesos de fiscalización la DGA ha generado un impacto de más de RD$15,215 millones en impuestos y multas contra la competencia desleal de este sector.

Entre las acciones y medidas innovadoras que han sido implementadas están; la medición del riesgo valor durante los procesos de despacho, el uso de rayos X y bodycams, mesas de trabajo con otras aduanas internacionales sobre mejores prácticas de control con importadores asiáticos, fiscalizaciones conjuntas con DGII y la clausura de empresas involucradas en prácticas ilícitas.