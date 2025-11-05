Yayo Sanz Lovatón anuncia que el Gobierno dominicano prepara una gracia navideña “sin precedentes”

El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón (Yayo), anunció que el Gobierno dominicano prepara una gracia navideña “sin precedentes” dirigida a los dominicanos residentes en el exterior que regresarán al país durante las festividades de fin de año.

La medida, que será anunciada oficialmente por el presidente Luis Abinader, busca convertirse en la más amplia y generosa que se haya otorgado en la historia del país.

Sanz Lovatón entrevistado el programa El Sol de la Mañaña calificó la iniciativa como “la más espectacular de la historia”, destacando que su propósito es rendir homenaje a los miles de dominicanos y dominicanas que, desde el extranjero, contribuyen significativamente al sostenimiento de la economía nacional mediante las remesas y el trabajo honesto.

Novedoso

“Estamos preparando algo novedoso, hermoso, como una forma de reconocer a los dominicanos y dominicanas que con su esfuerzo son soporte de nuestra economía.

El futuro del país está ligado indisolublemente con lo que podamos hermanarnos con los dominicanos que viven en el exterior, en Nueva York, Rhode Island, la Florida, Madrid y en todas partes del mundo”, afirmó el funcionario.

El titular de Aduanas destacó que esta gracia especial de Navidad forma parte del compromiso del Gobierno con la diáspora dominicana, a la que consideró una “extensión viva de la patria”.

Aunque evitó ofrecer detalles específicos sobre los montos o artículos incluidos, adelantó que superará ampliamente las medidas adoptadas en años anteriores, tanto en alcance como en facilidades.

“No voy a adelantar cifras ni detalles, pero sí te puedo decir que será la más grande de la historia”, insistió Sanz Lovatón, al ser abordado por la prensa.

El funcionario expresó además su deseo de que la próxima temporada navideña refleje los valores y el espíritu solidario del pueblo dominicano.

“Yo espero que esta Navidad sea muy, muy cómo somos los dominicanos: llena de esperanza, de optimismo, donde celebramos la cristiandad”, manifestó con entusiasmo.

Cada año, miles de dominicanos residentes en el extranjero retornan al país durante diciembre para reunirse con sus familias, muchos de ellos trayendo regalos y artículos adquiridos fuera del territorio nacional.

La gracia navideña, una exención aduanera temporal que permite introducir mercancías sin el pago de impuestos hasta un monto determinado— se ha convertido en una tradición esperada por la diáspora, y su ampliación representa un alivio económico para los viajeros.

Con esta medida, el Gobierno busca fortalecer los lazos con la comunidad dominicana en el exterior, reconocer su aporte constante al desarrollo del país y, al mismo tiempo, fomentar el espíritu de unión que caracteriza la Navidad criolla.

El anuncio oficial de la “gracia más espectacular de la historia” se espera en los próximos días, encabezado por el presidente Luis Abinader, en un acto que marcará el inicio de la temporada navideña para los dominicanos ausentes y sus familias