Caroline Diplan, una empresaria que enseña cómo vivir en abundancia

Ella es un testimonio vivo de que la resiliencia y la perseverancia son claves fundamentales para alcanzar el éxito. Su historia está marcada por la pérdida de su esposo, una situación que la llevó a asumir el liderazgo de su negocio en una industria tradicionalmente dominada por hombres.

Caroline Diplan, es máster en neurocoaching y experta en temas de abundancia y dinero. Sin embargo, su tenacidad, sumada a un firme compromiso con el aprendizaje constante, le ha permitido mantenerse vigente y destacar en el competitivo mundo de los supermercados, donde acumula más de 30 años de experiencia.

Su propósito radica en guiar a las personas a sanar sus heridas con el dinero para que tengan una vida próspera y abundante. Para ello, creó Neuro Money, un espacio que brinda herramientas para programarse para la riqueza y vivir con libertad financiera. Además, escribió los libros “100 principios de abundancia: Un viaje hacia la riqueza infinita” y “El best seller del dinero: Tu destino es la riqueza”.

Diplan fundamenta su misión de guiar a sus "coachees" hacia una sanación integral en una sólida base de certificaciones y su extensa trayectoria empresarial. Su reconocimiento por AEAPro como coach internacional en 219 países es solo una parte de su preparación.

Diplan cuenta con un "Máster Neurocoach de Integral Coaching" y posee diversas especializaciones, incluyendo terapeuta biodesprogramadora y certificada en hipnoterapia por el prestigioso Instituto de Biodesprogramación Fernando Sánchez, además de estar certificada en Dinámicas del Alto Impacto por el Firewalk American Institute.

"Neurocoaching"

Su abuela tuvo un papel clave en su historia y en su interés por apoyar a otras personas a mejorar su relación con el dinero. Destaca que ella sembró la semilla de la abundancia: “Siempre me decía que era capaz de tener todo lo que yo quería, porque era una niña que había nacido en situaciones especiales”.

Recuerda que le relataba que, al nacer, fue “rodeada de oro, porque todo el que vino a conocerte trajo algo de oro para ti”. Su abuela siempre se lo repetía, sin saber que la estaba bioprogramando para la riqueza y la abundancia.

Según Diplan, esa mentalidad le ha permitido ser una líder que multiplica “con facilidad” los recursos en los diferentes proyectos en que ha trabajado, y lo mismo enseña a sus coachees.

“Esas fueron unas creencias que crearon una programación en mí: donde yo ponía la mano, el dinero se reproducía. Pero no era más que la mentalidad de que yo creía que lo podía hacer”, asegura, al precisar que esto estaba asociado a la imagen de que su “abuela no decía mentiras. Era una mujer que lo que decía se cumplía”.

La muerte de su esposo puso a prueba todas sus capacidades y habilidades para gestionar negocios y crear riqueza. Durante el proceso de entrega de la herencia, perdió su casa, negocios e inversiones que tenían en conjunto, lo que la obligó a reinventarse.

“A mí lo que me preocupaba era, realmente, que la vida de mis hijos, aparte de que perdían a su papá, cambiara; que tuvieran que dejar sus amiguitos de la escuela, porque quizás no podría pagarla ni sus actividades extracurriculares”, recuerda.

Sin embargo, prometió que la vida de sus hijos no iba a cambiar. “Entonces me propuse: voy a vivir como si mi esposo se hubiera ido de vacaciones y voy a hacer las cosas como él las hacía”.

Así diseñó su esquema de trabajo, y seis meses después se demostró a sí misma y al equipo que lo lograrían y mantendrían su negocio. “Me acuerdo que hicimos una reunión y les dije: ‘Lo pudimos hacer’. Esto significa que lo vamos a poder hacer. Ahora vamos a implementar cosas que yo quería implementar y él por miedo no se atrevía”.

“¡Mundo, agárrate que si lo hice, lo voy a seguir haciendo!”, fue la frase que la acompañó durante varios años, hasta que, después de recuperar la estabilidad financiera y estar casi siete años enfocada en sus negocios, un episodio de depresión la llevó a replantearse profesionalmente.

“Cuando, al cabo de casi siete años en que ya lograba estabilizarme, pagarle a todo el mundo, me había regalado un apartamento en República Dominicana, había vuelto a comprar otras propiedades, o sea, estaba en el momento en que se supone que debía estar contenta, entré en una depresión muy fuerte”, recuerda.

Inició su proceso de sanación y encontró un nuevo propósito: guiar a las personas a sanar sus heridas con el dinero para transformar la escasez en riqueza. Se preparó en varios niveles, incluyendo maestrías y certificaciones: “Empecé a hacer las certificaciones de neurocoaching, hice maestría de neurocoaching, seguí con biodesprogramación, entre otras”.

Gracias a su programa Neuro Money, sus libros y eventos presenciales, se ha convertido en un referente que apoya e inspira a sanar y diseñar una vida abundante. Compartir su testimonio y conocimientos a través de Instagram (@carolinediplan) le permitió conectar con más de 130,000 personas y aportar en su proceso de creación de riqueza.

Libros de su autoría

Escribir “100 principios de abundancia: Un viaje hacia la riqueza infinita” no fue solo un acto de inspiración, sino un mandato divino. “Este libro fue una instrucción clara de Dios. Yo me resistía, decía: ‘¿Quién lo va a leer?’. Pero no fue un proyecto comercial, fue una misión”, confiesa.

A pesar de sus dudas iniciales, Diplan estructuró el libro basado en su propia rutina: “Me evalué a mí misma: cómo me levanto, cómo manejo mis negocios, y de ahí nacieron los principios. Es mi historia personal convertida en guía para otros, sobre todo para madres que desean romper patrones y criar hijos conscientes de su valor y su poder”.

Explica que no es un libro para “hacerse rico”, sino para vivir con propósito. “La abundancia no es solo dinero. Es salud, equilibrio emocional, conexión espiritual. Muchas personas viven en escasez sin saberlo. Este libro te permite identificarlo y sanarlo”.

A través de los capítulos, guía al lector para que descubra las heridas, frustraciones y creencias que lo alejan de la prosperidad. “Trabajamos el significado que tiene el dinero para ti, lo que representan las deudas y las emociones que hay detrás. Ahí está la clave para empezar a crear una nueva realidad financiera”.

Después recomienda leer “El best seller del dinero: Tu destino es la riqueza”, donde revela cómo la pobreza no es solo una situación económica, sino una enfermedad mental perpetuada a través de generaciones. Con ejemplos prácticos y lecciones históricas, invita a los lectores a reprogramar su mente y transformar sus creencias limitantes.

"Neuro Money

A partir de su experiencia, haber tenido mucho, perderlo todo y volver a levantarse, Caroline creó su propio método: Neuro Money. “No puedes enseñar abundancia si no has superado una quiebra financiera. Yo sé cómo se siente y también cómo se sale de ahí”.

Este sistema reúne su historia, sus certificaciones y sus aprendizajes de vida. Está disponible en una plataforma digital que incluye libros, talleres, mentorías y recursos de apoyo. “En Neuro Money están los talleres ‘Vivir en abundancia’, ‘Efecto riqueza’, ‘El mapa de la riqueza’, los libros e incluso una libreta que acompaña el proceso. Ahora estamos desarrollando un sistema financiero completo para que las personas tengan herramientas incluso después de terminar las sesiones conmigo”.

Permanencia

Para Diplan, una clave para liderar con éxito es “mantenerse a la vanguardia”. “Soy una mujer a la que le gusta mucho aprender. Soy estructurada, pero muy moderna. Si hay que aprender, aprendo; me mantengo siempre viendo qué está funcionando y esto me ha permitido evolucionar”.

Diplan exhorta a los emprendedores a no “confiar en todo el mundo” al hacer negocios. Destaca que es importante rodearse de personas con principios éticos y valores, porque “en la integridad hay dinero”.

También invita a evaluar el historial crediticio de potenciales socios, ya que puede alertar sobre su nivel de riesgo y compromiso. “Si ves que una persona tiene problemas económicos, le debe a los bancos y no tiene crédito, no está apta para asociarte, porque te van a fallar”.

“No invalido el conocimiento de quienes tienen resultados, pero no sigas consejos de quienes no han creado nada”, expresó, refiriéndose al impulso de distinguir entre quienes hablan desde la teoría y quienes han recorrido el camino con resultados tangibles.