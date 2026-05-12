Reforma a la ley de seguridad social busca brindar garantía a la hora de pensionarse

Ante la necesidad de evolucionar el sistema de seguridad social actual, la reforma de la Ley 87-01 de Seguridad Social busca garantizar una mayor protección en la cobertura y la calidad de los servicios de salud, además de pensiones dignas y sostenibles para la ciudadanía.

De acuerdo con Francisco Torres, superintendente de Pensiones, la propuesta se concibe como una “evolución del modelo actual” para incorporar una garantía segura en las pensiones ajustada a la inflación y con solvencia perpetua.

“El modelo actual tiene que evolucionar a tratar de incorporar en la parte de pensión, principalmente, a incorporar aspectos de garantía porque algo que quizás a la persona más le molesta o le preocupa es ‘¿cuándo me voy a pensionar?'”, comentó con el director de Listín Diario, Miguel Franjul.

Durante su visita al medio, sostuvo que esta es una de las principales cuestionantes que la modificación legislativa establece acorde a la sostenibilidad financiera, tomando en cuenta que la cotización actual en el país presenta marcadores inferiores a los promedios regionales e internacionales.

Según la resolución 01-2025 de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), a un empleado se le descuenta el 2.87% de su salario ordinario para el fondo de pensiones y 7.10% al empleador del salario cotizable del empleado para el seguro de vejez, mientras que el promedio regional ocupa un 15% y el de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ronda en un 18%.

A esto adicionó el factor de la informalidad laboral como una dificultad para que las personas se integren al sistema de seguridad social, excluyéndolas de la protección y el ahorro que ofrece el sistema, afectando la sostenibilidad financiera junto con dificultades para atarse a una cotización fija debido a que sus ingresos no son estables.

“Las personas en la informalidad usualmente no tienen protección”, advirtió el superintendente como una preocupación, aun entendiendo por qué muchas personas deciden recurrir a esta forma de trabajo.

Avances

Pese a lo descrito, Torres explicó que la modificación normativa se ha estudiado durante casi cuatro años por medio de trabajos con el Consejo Económico y Social (CES), acceso a modelos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y propuestas con los sectores para ofrecer un esquema más actualizado a las necesidades de la sociedad actual.

“Estamos en un buen momento pero todavía falta… todavía faltan cositas, pero la realidad es que se ha ido trabajando y se ha ido ganando mucho consenso” señaló al explicar la intervención del sector empresarial para que analice la propuesta y puede presentar sus aportes.

En ese sentido, anunció que el proyecto de ley podría presentarse dentro de un mes o dos meses para el Congreso Nacional resaltándolo como un avance positivo dentro del proceso.

Pendiente

Mientras tanto, la reforma a la Seguridad Social se mantiene como una de las metas pendientes que trazó el presidente Luis Abinader en su primera toma de posesión y aún continúa como uno de sus objetivos pendientes a culminar en el tren gubernamental.

Con vigencia desde el año 2001 esta ley ha sido discutida en períodos anteriores con fallas señalas para mejorar llegando incluso a crear una comisión bicameral para su evaluación.