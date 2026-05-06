Sacrificio masivo de cerdos y falta de apoyo golpean sector porcino

La Peste Porcina Africana (PPA), presente en el país desde 2021 y declarada endémica en 2024, ha provocado una significativa reducción en la población porcina, al pasar de más de 100,000 madres reproductoras a unas 30,000 en la actualidad.

El presidente de la Asociación de Pequeños Productores Avícolas Moca-Licey (Approamoli), Ambiorix Cabrera, afirmó que cerca del 70% de la población de cerdos ha sido sacrificada en medio de la crisis que afecta al sector. “En términos de sacrificio, estamos hablando que se ha eliminado un 70% para ser conservador”, indicó.

Cabrera también denunció la falta de apoyo a pequeños productores por parte del Ministerio de Agricultura, señalando que, pese a donaciones internacionales, los recursos no han llegado al sector de manera equitativa.

“El dinero que aparece es para los políticos. México y la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos donaron más de 17 millones de dólares, pero aquí no se ha destinado un centavo para los cerdos”, sostuvo el dirigente del gremio que agrupa a los pequeños productoes avícolas. Cabrera afirmó que no ha existido un acercamiento efectivo entre las autoridades y los productores afectados. “Aquí no nos han puesto sobre la mesa un centavo para los cerdos”, indicó.

Menos producción

La reducción en la producción ha impactado la capacidad de abastecimiento del país, obligando a importar cerca del 80% de la carne de cerdo para cubrir una demanda estimada en 3.4 millones de quintales.

Cabrera explicó que esta situación ha incidido en el aumento de los precios en granja, indicando que un costo por debajo de RD$150 el kilogramo no resulta sostenible. “El precio varía. Hasta hace unos días estaba en RD$170 el kilo, pero puede aumentar”, advirtió.