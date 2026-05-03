Alojamientos de renta corta, un negocio que crece cada vez más

República Dominicana con su clima, su variada biodiversidad, su riqueza histórica, sus playas y la alegría de su gente, es uno de los principales atractivos y destinos turísticos del Caribe. La demanda turística cada vez aumenta más y con ella la oportunidad de dinamización económica a través del alquiler de alojamientos de renta corta (periodos menores a tres meses) en expansión.

En la media isla hay alrededor de 45,613 alojamientos registrados en Airbnb, de los cuales 31,800 (aproximadamente) están activos, según Airbtics, un portal de análisis de datos para alquileres a corto plazo.

Mapa de Airbtics con la cantidad de alojamientos de renta corta activos en Airbnb en República Dominicana.

Mientras para algunos países este negocio ha representado una oportunidad para el turismo masivo y una amenaza para la escasez de vivienda, cerca del 40 % de las reservas en República Dominicana corresponden a turismo doméstico, según datos internos de Airbnb publicados en el portal de noticias de la plataforma.

Punta Cana, La Romana, Juan Dolio, Puerto Plata y Las Terrenas eran en 2024 las zonas donde figuraban los alojamientos más guardados en las listas de deseos de los usuarios de Airbnb, así lo expone una publicación de la empresa en su blog.

Aunque en ese ranking no es mencionada, hay documentos con cifras que aseguran que la mayor oferta está en la capital dominicana.

La publicación “Resultados Turismo Dominicano”, correspondiente a 2024, expone que el Gran Santo Domingo fue la provincia con mayor cantidad de alojamientos de corto plazo (específicamente publicados en plataformas como Airbnb y Vrbo) en 2022, con 10,613 hospedajes que representaron el 26.9 % del total en la República Dominicana.

Sin embargo, la tasa de ocupación promedio de este tipo de establecimientos fue de 24.9 % para ese periodo.

Las propiedades que priman, según la publicación citada, son los apartamentos, seguidos de condominios. Asimismo, los inmuebles de una sola habitación son los que más se ofrecen.

Tipos de propiedades que más se alquilan a corto plazo.

Distribución de habitaciones más ofertadas para renta corta.

Este estudio publicado por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) presenta además que para el 2022 la cantidad de habitaciones en alojamientos de renta corta de la República Dominicana representó aproximadamente 57.6 % de la oferta habitacional total.

“Por lo que, además de ser un foco de concentración de la Inversión Extranjera Directa, acapara gran parte de la demanda turística por alojamientos”, asegura la investigación realizada por Analytica.

Expansión

Entre 2018 y 2022 esta tendencia en el sector turístico, según el estudio de Asonahores, creció de forma sostenida. No obstante, entre provincias los números variaron en esos cinco años.

En 2018 las principales provincias por cantidad de habitaciones fueron Puerto Plata con 25 %, seguida de La Altagracia con 20 %, Samaná con 14 %, La Romana y el Distrito Nacional con 9%. En 2022 este listado estuvo encabezado por Puerto Plata con 19 %, La Altagracia con 15 %, Santo Domingo con 13 %, el Distrito Nacional con 10 % y Santiago con 9 %.

Distribución propiedades activas en Airbnb y afines

El crecimiento relativo promedio anual de las habitaciones activas de renta corta para el periodo 2018-2022 fue de 22.5 % y el promedio nacional de nuevas habitaciones fue de 1,671 unidades más en 2022 que en 2018. Santo Domingo, según la publicación, es la provincia que lidera ese crecimiento.

Por otro lado, Santiago Rodríguez, San Juan, Duarte, entre otras, exhibieron un crecimiento relativo promedio anual mayor al registro nacional, pero la cantidad de nuevas habitaciones fue inferior a 200 unidades.

Los establecimientos de hospedaje no hotelero contribuyen a diversificar la oferta de alojamientos en un país que recibió 3,710,374 visitantes en el primer trimestre de este año. Todas estas cifras denotan buenas noticias. Pero hay sectores, como los hoteles, que exigen una ley que regule estos alquileres para la justa competencia y por seguridad.

Regulación en stand-by

En reiteradas ocasiones el ministro de Turismo, David Collado, ha anunciado que se trabaja en la regulación de los Airbnb para brindar una competencia leal con el sector hotelero tradicional.

Durante la FITUR 2024 en Madrid Collado anunció que en febrero de ese año se firmaría el acuerdo definitivo para regular las plataformas de renta corta como Airbnb. Aseguró que la empresa no se resiste a la regulación y que el documento estaba consensuado, pendiente solo de detalles finales con el sector privado.

Otra de las vías fue la aplicación de impuestos a los servicios digitales prestados por proveedores extranjeros, entre ellos Airbnb. El 4 de marzo de 2025 fue el último intento del gobierno. Mediante el decreto 30-25 se intentó la aplicación del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), pero tras su publicación fue derogado.

El más reciente avance fue a finales del año pasado con el depósito del proyecto de ley que crea la Superintendencia de Condominios de la República Dominicana, propuesto por el diputado Tobías Crespo.

Esta pieza legislativa representa el intento más directo de regular la actividad en Airbnb pese a no ser específicamente para ello. El proyecto incluiría un régimen de registro obligatorio, cumplimiento tributario y supervisión estatal para este tipo de alquileres.

Como en algunas capitales y ciudades famosas de Europa, en el país ya se observan en zonas residenciales letreros que rezan “no se permite Airbnb en este edificio".

En varios de esos países también hay restricciones severas para inversionistas extranjeros. Sin embargo, la ausencia de ese marco normativo y de limitaciones es en nuestro país un valor agregado con el que agencias, consultores y despachos legales venden esta oportunidad de negocio a interesados en invertir en inmuebles para renta corta.