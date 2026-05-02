Sobreproducción y abundantes lluvias, afectan productores de zanahorias en Constanza

Productores de zanahoria, lechuga y repollo de Constanza y Tireo, en la provincia La Vega, se han visto afectados en la producción de estos rubros, debido a las grandes cantidades de agua que cayeron sobre las plantaciones con las últimas lluvias, y la masiva producción de estas hortalizas, que ha rebajado en gran cantidad su precio en el mercado.

Gabriel Durán, productor agrícola de Constanza, explicó que existe una sobreproducción de zanahoria en la actualidad, y que esta hortaliza, tiene la particularidad de que cuando llueve demasiado tiende a podrirse muy rápido.

Esto ha generado pérdidas millonarias ante la falta de ventas de la zanahoria, prefiriendo incluso, algunos productores, depositarlas en el vertedero antes que pagar los fletes de transportación a los mercados, para que allí se terminen de dañar.

Un saco de zanahorias, producidas y llevadas al mercado, sale en aproximadamente 700 pesos, contando ahí el costo de producción agrícola, 400 pesos, y los 300 pesos del flete de transporte por saco, según indica Durán.

Para compensar el costo de producción, el saco debería venderse a partir de los 1000 pesos. Sin embargo, actualmente el saco se está vendiendo en el mercado en 600 o 700 pesos.

“Cuando los camiones llegan a los mercados, y ven la cantidad del rubro que todavía queda, y no pueden permanecer más tiempo ahí esperando para que desmonten y vendan la hortaliza, lo que hacen es que se devuelven y las llevan al vertedero, porque no hay precio”, explica Durán.

Al ser cuestionado sobre la cantidad de dinero que se ha perdido en estos últimos días, el productor agrícola estableció “imagínate que se pierdan 10, 000 sacos de zanahoria, a 500 pesos, son millones en pérdidas, pero pueden ser 20 mil y hasta 100 mil los sacos que se pueden perder en situaciones como estas”.

Los productores explicaron que esto no está sucediendo solo con las zanahorias, sino que también la lechuga, el repollo y otras especies, se encuentran en sobreproducción y han sido afectadas con los aguaceros.

Producir un repollo está costando 90 pesos, mientras que producir una caja de lechuga, con 24 unidades, está saliendo en 100 pesos, ideada para venderse sobre los 200 pesos, sin embargo, actualmente se está vendiendo en el mercado en 60 y 80 pesos, por lo que no compensa el costo de producción y transporte.

Esto ha generado que también estas hortalizas sean botadas en los vertederos.