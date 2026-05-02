Experto naviero asegura que los fletes mantienen precios "manejables"

La incertidumbre creada por las hostilidades de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán mantiene cierto nerviosismo en las economías, sobre todo, en el sector empresarial dedicado a la importación, por el incremento en los costos del transporte marítimo.

Al ser consultado por Listín Diario, el experto naviero, Aníbal Piña, señaló que para República Dominicana el impacto actual es indirecto pero tangible, principalmente vía de los combustibles y los ajustes en el mercado global. “No es una disrupción severa todavía, pero sí lo suficiente para afectar costos logísticos y márgenes”.

Aníbal Piña

Aseguró que los fletes en el transporte marítimo aún conservan precios manejables, sin embargo recomendó al empresariado dar seguimiento semanal al comportamiento de los mismos y enfatizó en que se debe seguir aprovechando los mercados cercanos (Nearshoring) para que la certidumbre sea una constante aún en momentos de crisis.

Sostuvo que es posible contemplar otras opciones en las rutas establecidas por la influencia de costos de combustible principalmente (Búnker), seguro y otros, sin embargo dijo que lo recomendable es que el empresariado se apoye en el sector logístico y naviero dando seguimiento semanal a los comportamientos de los fletes.

De acuerdo con datos ofrecidos por el sector naviero, los costos del transporte marítimo han experimentado un incremento promedio de entre el 15 y 25% en los últimos meses, impulsado por las fuertes tensiones geopolíticas en Medio Oriente y al encarecimiento global del petróleo.

Conectividad está estable

Recientemente, la Asociación de Navieros de la República Dominicana (ANRD) indicó que el comportamiento de los fletes responde a dinámicas globales del sistema logístico internacional, en un contexto marcado por presiones externas, pero sin interrupciones relevantes en las operaciones.

La ANRD explicó que estos incrementos, aunque significativos, se producen sobre una base de costos más baja en comparación con períodos anteriores, particularmente con los niveles observados en 2024, cuando los fletes alcanzaron picos significativamente más elevados.

La entidad reiteró que la conectividad marítima se mantiene estable, dado que sus principales rutas comerciales no se encuentran directamente expuestas a las zonas de mayor tensión internacional. En consecuencia, no se evidencian disrupciones en el acceso a mercancías ni en la continuidad de los servicios.

La organización destacó la importancia de mantener un monitoreo continuo del entorno internacional y de fortalecer la coordinación entre los distintos actores de la cadena logística, como vía para anticipar escenarios, mitigar posibles impactos y asegurar la continuidad de las operaciones.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno para mantener la estabilidad en los precios de los productos básicos, consensuando medidas con los gremios empresariales y comerciales, la población mantiene sus quejas ante la inestabilidad de los precios y el incremento en los precios de los combustibles.

Los comerciantes y empresarios, aunque valoran las acciones de sector gubernamental advierten sobre la delicada situación que vive actualmente el país y la necesidad de que se tomen medidas para proteger a las familias más vulnerables.

Volatilidad

Las expectativas para los próximos meses apuntan a un mercado marítimo de alta volatilidad y costos elevados, donde las tensiones geopolíticas y la sobrecapacidad de barcos jugarán un pulso constante. Aunque no se proyecta un colapso en las cadenas de suministro similar al de la pandemia, los importadores dominicanos deberán convivir con tarifas inestables. Las agencias de noticias reportan que lo que inició como una crisis temporal se ha convertido en la “nueva normalidad” del comercio global.