Un vistazo a los movimientos del petróleo y su impacto en la República Dominicana

Dos meses después del inicio de la confrontación bélica en Medio Oriente, ocasionada por ataques estadounidenses e israelíes a Irán, que trajo consigo el cierre del estrecho de Ormuz, conocido por ser el espacio vital donde transita el 20% de crudo mundial, las economías mundiales han registrado de manera continua su impacto por medio de las cadenas de suministro de petróleo, gas natural, fertilizantes y demás productos esenciales.

Tan solo el lunes después de la restricción, el barril de Brent del mar del Norte subía un 7,26% hasta 77,74 dólares, unos 15 dólares por encima del precio de comienzo de año, y el West Texas Intermediate (WTI) cerraba con un alza del 6,28% hasta 71,23 dólares por barril.

Mientras estos precios se disparaban sin precedente alguno, el tráfico de petroleros en el estrecho de Ormuz se paralizaba, aumentando los riesgos de inflación a nivel mundial. Las reservas comerciales de petróleo crudo de igual forma aumentaban más de lo previsto en Estados Unidos con 3,5 millones de barriles, mientras que el mercado esperaba un incremento de 3 millones, de acuerdo a los datos extraídos por la agencia internacional AFP.

Nueve días después de la guerra, el WTI superaba los 100 dólares con un aumento de 17,87%, hasta 107,14 dólares, precio registrado última vez en el 2022, provocando que dos días después la Agencia Internacional de la Energía (AIE) convocara una “reunión extraordinaria” de sus países miembros para evaluar la situación y si resultaba factible o no recurrir a las reservas estratégicas para frenar la subida de los costos del petróleo.

Fruto de este encuentro “extraordinario”, las principales economías mundiales acordaron liberar 400 millones de barriles de petróleo de estas reservas; sin embargo, los precios continuaban escalando y el temor a un conflicto extendido redujo el resultado de este acuerdo.

Para el 19 de marzo, aunque no relacionado con esta reunión, el hidrocarburo retrocedía un 2% entre el barril de Brent, llegando hasta los 105,88 dólares, y el West Texas con 93,20 dólares. La esperanza, en ese momento, resurgía entre las naciones al considerar que la guerra terminaría más pronto de lo esperado.

Dos semanas después, Reino Unido destacaba la “urgente necesidad” de reabrir el estrecho de Ormuz. Declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien amenazó con más bombardeos, escalaron el petróleo a un 6,3% el barril de Brent y 10,2% el West Texas, y cerca de 40 países exigían la “reapertura inmediata e incondicional del estrecho”.

Señales de paz

Por unos momentos, la bandera de la paz llegó a alzarse cuando Estados Unidos e Irán acordaban un alto al fuego de dos semanas, desplomando los precios del petróleo y el gas, de hasta 94,75 dólares (WTI) y 94,41 el Brent, llegando a calificarse como una “ola de alivio a los mercados financieros” según declaraciones de la AFP, pero la sensación duró poco cuando el diálogo de paz fracasa entre el país norteamericano e Irán y el barril vuelve a posicionarse por encima de los 100 dólares.

Mientras el diálogo esperaba por ser reanudado, los costos subían seis semanas después del conflicto entre un 4,70% y un 3,72%.

La sexta semana de este escenario geopolítico marcó un momento decisivo cuando el anuncio de Irán sobre la apertura completa de Ormuz, resultado de una propuesta de tregua con Estados Unidos, hizo que los precios cayeran por debajo de los 90 dólares para elevarlos por nueva vez cuando el acuerdo entre ambas naciones no resultaba.

Hasta este 29 de abril y con el temor de un bloqueo prolongado en Ormuz, el mercado petrolero permanece en tensión y los precios del crudo en el barril de Texas se disparan un 6,96%, hasta los 106,88 dólares, y el Brent, con un 6,09%, hasta los 118,03 dólares.

En República Dominicana

A la par de estos movimientos, República Dominicana, como cualquier otra economía importadora de combustible, no permaneció ajena al cambio, registrando aumentos de hasta RD$24 y RD$22 en menos de un mes entre los principales combustibles.

El primer aumento tuvo lugar el 13 de marzo, con solo cinco pesos de diferencia; luego se volvió a elevar una semana después a RD$10 y el más reciente realizado el viernes 12 de abril con RD$9 y RD$7 para la gasolina y el gasoil, respectivamente.

Durante estos incrementos, el gas licuado de petróleo no experimentó ninguna variación, a diferencia del Avtur, queroseno, fuel oil #6 y fuel oil 1%S.

Asimismo, el Gobierno ha dispuesto de subsidios millonarios durante la prolongación del conflicto para congelar estos precios, superando hasta los RD$1,153.8 millones buscando mitigar el impacto del conflicto internacional en el territorio nacional.