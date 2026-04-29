Industriales valoran medidas para frenar alzas en los productos de primera necesidad

El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Virgilio Brache, aseguró que la planificación anticipada del Gobierno ha sido determinante para preservar la estabilidad económica del país, evitando aumentos significativos en los precios y garantizando el abastecimiento de productos esenciales.

Brache reconoció que, gracias a las medidas preventivas adoptadas, la República Dominicana ha logrado enfrentar con éxito las presiones internacionales derivadas de la inflación global.

“Ha habido un crecimiento en el país en este primer trimestre sólido, como nunca antes en los últimos 12 meses y eso se comprueba también con las recaudaciones del Estado”, expresó el empresario, agregando que este dato es visible en el más del 10% obtenido por la Dirección General de Impuestos Internos (DGI).

El líder industrial destacó que esta estrategia ha permitido al país mantener estabilidad en sectores claves de producción y distribución, entre ellos el ambito turístico, que ha demostrado ir en crecimiento.

“La economía va en un proceso ascendente y todo eso es debido a una planificación. Sin una planificación, en este entorno de guerra, no se hubiese logrado este crecimiento que tenemos hoy en día”, comentó el ejecutivo de la AIRD.

El Gobierno ha impulsado un diálogo con los sectores productivos para consensuar medidas que permitan contener los precios de los productos de la canasta básica afectada por la incertidumbre de los mercados.