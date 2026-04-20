Economía crecerá un 3.7% según el FMI y BM

El reporte “Perspectivas para la Economía Mundial”, presentado recientemente por el Fondo Monetario Internacional y el Grupo Banco Mundial en reuniones de primavera, ajustó a la baja la proyección de crecimiento de la economía dominicana ubicándola en 3.7% para este 2026 y un 2.3% para la región.

En las reuniones que se llevaron a cabo del 13 al 18 de este mes, estuvieron presentes el gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, entre otros funcionarios.

Durante su participación, Valdez Albizu sostuvo una importante reunión con el nuevo director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk, y su directora adjunta, Dora Iakova, donde intercambiaron impresiones sobre el contexto macroeconómico de la República Dominicana y las perspectivas de crecimiento e inflación en un entorno internacional de incertidumbre.

Chalk manifestó el interés del organismo en continuar acompañando al país a través de asistencia técnica, así como en analizar los efectos regionales de las dinámicas globales que están configurando el escenario actual, en un contexto caracterizado por mayores tensiones geopolíticas.

El gobernador Valdez Albizu, conjuntamente con el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, también participaron en un encuentro con los ministros, gobernadores de finanzas y bancos centrales de América Latina, Canadá y Estados Unidos, encabezada por la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, donde se intercambiaron opiniones sobre las recientes tendencias de la economía global y sus efectos en la región.

Georgieva destacó que los fundamentos macroeconómicos de los países son importantes en periodos de crisis, por lo cual, aquellos países con fundamentos fuertes pueden sortear la crisis de una mejor manera.

Refirió que persisten riesgos asociados al escalamiento del conflicto bélico en el Medio Oriente, el cual ha producido un incremento de la incertidumbre, así como volatilidad en el precio del petróleo y otras materias primas.

Encuentro con el director ejecutivo del FMI

El gobernador Valdez Albizu tuvo un encuentro bilateral con el señor André Roncaglia, director ejecutivo del FMI por Brasil y presidente de la silla de países, en el que se abordaron los riesgos derivados de la incertidumbre política y económica internacional, intensificada por el resurgimiento de tensiones geopolíticas, particularmente en Irán y el Medio Oriente, así como la evolución de la economía dominicana y sus perspectivas.

Reunión de gobernadores

Igualmente, el gobernador asistió a la reunión de gobernadores de la constituyente presidida por el director ejecutivo del FMI, en la cual intervinieron los presidentes y gobernadores de los bancos centrales miembros exponiendo los resultados y las expectativas de cada país para el año 2026, el cual ha iniciado con un panorama internacional convulso.

En su intervención, Valdez Albizu subrayó que, en el caso dominicano, la inflación interanual se situó en 4.63 % en marzo 2026, manteniéndose dentro del rango meta de 4.0% ± 1.0% desde inicios del año 2023. Agregó que, en los primeros dos meses del año 2026, la actividad económica ha mostrado una recuperación gradual, con una expansión interanual de 3.5% en enero y 3.9% en febrero, y se prevé que la economía se expanda en torno a 3.5% - 4.0% en 2026; apoyada en la fortaleza de sus fundamentos y la resiliencia de la demanda externa.

Con respecto a la inversión extranjera directa (IED), resaltó que alcanzó los USD 5,032.8 millones al cierre de 2025, explicando que estos flujos evidencian la resiliencia de la República Dominicana en la captación de IED, incluso en un entorno internacional marcado por la incertidumbre. Asimismo, señaló que los ingresos de divisas generados por concepto de IED, remesas, turismo, exportaciones de bienes y de otros servicios alcanzaron USD$47,291.5 millones en 2025, contribuyendo con la estabilidad relativa del tipo de cambio.

En el marco de las reuniones de primavera, la delegación del BCRD realizaron un intercambio de alto nivel entre el Banco Mundial y el Banco Central en el marco del Programa de Asesoría y Gestión de Reservas (RAMP, en inglés). Igualmente, participaron en el foro de la Red de bancos centrales y ministerios de Finanzas de América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo objetivo es abordar las políticas macroeconómicas y financieras, promover la estabilidad económica y fortalecer la coordinación entre los diseñadores de políticas de la región.

En adición, se sostuvieron reuniones con altos representantes de entidades financieras globales e inversionistas internacionales, como Bank of America, BNP Paribas, CITI, en la que se abordaron temas clave para la captación de inversión extranjera y el fortalecimiento de las capacidades de financiamiento del país ante escenarios de volatilidad, destacando la confianza en la fortaleza de la economía dominicana.

El gobernador estuvo acompañado por Joel Tejeda Comprés, subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera; Julio Andújar Scheker, asesor económico de la Gobernación; Joel González Pantaleón, subgerente de Programación Monetaria y Estudios Económicos; y Frank Fuentes, representante de República Dominicana ante el FMI.