DGII presenta innovación tributaria en reuniones de primavera del FMI y el BM

Una innovación desarrollada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) está poniendo en alto el nombre de la República Dominicana en el escenario internacional.

El "Scoring Tributario" fue presentado en las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, uno de los espacios más influyentes del mundo en la discusión de políticas económicas, posicionando al país como referente en innovación tributaria desde el sector público.

En el marco de este encuentro, celebrado del 13 al 17 de abril en Washington, la DGII tuvo el honor de ser invitada, por primera vez, a exponer en el New Economy Forum: GovTech – Understanding the Impacts of Innovation, un espacio que reúne a líderes de finanzas públicas para analizar el impacto de herramientas innovadoras que apoyen la gestión del cumplimiento tributario.

En representación del país participó Marvin Cardoza, funcionario de la DGII, quien presentó los avances y resultados de esta iniciativa.

La participación de DGII constituye un hecho sin precedentes, ya que es la primera vez que la República Dominicana es convocada a presentar una innovación implementada ante esta audiencia internacional, integrada por autoridades fiscales, académicos, organismos multilaterales y expertos en política pública.

Durante el panel sobre administraciones tributarias, el país presentó el "Scoring Tributario", una herramienta digital que traduce el cumplimiento fiscal en un sistema simple de estrellas, basado en principios de economía del comportamiento.

La iniciativa, reconocida por el FMI como pionera en la región, busca reducir la complejidad del sistema tributario y facilitar el cumplimiento voluntario. Cada contribuyente puede visualizar su nivel de cumplimiento en tiempo real a través de la Oficina Virtual, con base en criterios objetivos como registro, declaraciones y pagos.

En el panel, se resaltaron los resultados iniciales donde más del 83% de los contribuyentes expuestos al sistema mejoraron o mantuvieron su comportamiento, sin necesidad de aumentar el control ni los costos administrativos.

Reconocimiento internacional y potencial de réplica

El panel contó con la participación de representantes de países líderes en digitalización, como Estonia y Corea del Sur, lo que situó a la República Dominicana en un selecto grupo de administraciones que están marcando la pauta en innovación pública.

Durante la sesión, moderada por el Departamento de Finanzas Públicas del FMI, se resaltó el carácter replicable del modelo dominicano, especialmente en contextos donde las administraciones buscan mejorar el cumplimiento sin incrementar la carga administrativa ni los recursos de control.

La experiencia dominicana también fue valorada por su enfoque integral, que combina tecnología, analítica de datos y economía del comportamiento para influir en la conducta de los contribuyentes, más allá de los mecanismos tradicionales de control.

El enfoque dominicano apuesta por hacer visible el cumplimiento, incentivar la autorregulación y aprovechar efectos reputacionales. Incluso, aunque la información tributaria es confidencial, algunas empresas han optado por divulgar voluntariamente su calificación como señal de transparencia, generando dinámicas positivas en el entorno empresarial.

Asimismo, el sistema ha contribuido a reducir asimetrías de información dentro de las propias empresas, fortaleciendo la comunicación entre los dueños de empresas y asesores fiscales.

La participación en Washington no solo representa un reconocimiento al trabajo técnico de la DGII, sino también un mensaje claro: la República Dominicana se posiciona como referente regional en innovación pública, demostrando que es posible transformar la administración tributaria con soluciones simples, efectivas y de bajo costo.