Entregarán Bono Emergencia a 10,000 familias afectadas por lluvias e inundaciones

La Dirección de Desarrollo Social Supérate anunció la activación del Bono de Emergencia, en beneficio de unas 10,000 familias afectadas por las inundaciones ocasionadas por las lluvias caídas en el país durante los últimos días.

Este monto contemplaba la entrega el martes y el jueves a 446 hogares impactados con las inundaciones del pasado mes de febrero en las provincias Espaillat y María Trinidad Sánchez. Asimismo, el Bono de Emergencia será otorgado a 2,190 familias del Municipio Villa de Montellano, Provincia de Puerto Plata, de igual manera, se contempla que este Bono de Emergencia lo reciban familias Supérate de Valverde, Santiago, Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo.

Al entregar el Bono de Emergencia en el Municipio Gaspar Hernández, provincia Espaillat, Mayra Jiménez, directora general de Supérate, destacó el compromiso del presidente Luis Abinader de garantizar una respuesta integral que permita a las familias enfrentar la difícil situación producto de los fenómenos climatológicos que han impactado el país.

La Dirección de Desarrollo Social Supérate activación del Bono de Emergencia, en beneficio de unas 10,000 familias afectadas.Fuente externa

“Garantizar protección integral de un enfoque de derechos es un compromiso ineludible con nuestras familias Supérate y con toda la población que vive en pobreza y vulnerabilidades, especialmente en momentos críticos como los que enfrentamos producto del cambio climático”, destacó Jiménez.

En Puerto Plata, en una primera fase, el Bono de Emergencia, será dirigido a 2,190 familias beneficiarias activas de los programas de Supérate en el Municipio Villa Montellano, según anunció Mayra Jiménez, directora general de la Dirección de Desarrollo Social Supérate junto a José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, con una asignación de RD$7,000, lo que representa un apoyo de RD$15,330,000 para las familias que han sido gravemente afectadas.

En Puerto Plata, en una primera fase, el Bono de Emergencia, será dirigido a 2,190 familias beneficiarias activas de los programas de Supérate en el Municipio Villa Montellano.Fuente externa

La directora general de Supérate, Mayra Jiménez, señaló que estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno dominicano de brindar respuestas oportunas a las familias en situación de vulnerabilidad ante eventos climáticos, en coordinación con el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), para identificar y focalizar la asistencia en los hogares más vulnerables afectados por las lluvias, garantizando que el Bono de Emergencia llegue a quienes más lo necesitan.

Como parte de la respuesta a esta situación, también se llevaron a cabo jornadas de atención directa a las familias beneficiarias que resultaron afectadas por las lluvias, con el objetivo de brindar acompañamiento y gestionar soluciones ante la pérdida o deterioro de sus tarjetas.

El Bono de Emergencia responde al enfoque de Protección Social Adaptativa (PSA), cuyo propósito es fortalecer la resiliencia de las familias y comunidades vulnerables ante crisis o eventos inesperados, integrando medidas de anticipación, protección y adaptación.