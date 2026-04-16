ANJE reconocen avances en diversificación de la matriz energética, pero señala desafíos

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), reconoció que el país ha tenido avances significativos en la diversificación de la matriz de generación, no obstante, señaló que aún queda camino por recorrer para superar desafíos estructurales que persisten.

En un encuentro titulado “Avances, retos y visión del sector eléctrico de la República Dominicana”, organizado por su Comisión de Economía y Energía (CEE), el presidente de ANJE, Boris De León Reyes, resaltó la relevancia de fomentar espacios de articulación entre el sector público y privado para abordar de manera conjunta los retos del sistema eléctrico.

“Contar con un sector energético eficiente, sostenible y competitivo es fundamental para fortalecer el clima de negocios y garantizar el crecimiento económico del país. Reconocemos los avances significativos que se han logrado en la diversificación de nuestra matriz de generación. Sin embargo, sabemos que aún nos queda camino por recorrer para superar desafíos estructurales que han persistido por décadas”, expresó De León Reyes.

El encuentro contó con la participación del empresario y actual presidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, y del ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

El evento propició un espacio de análisis técnico y diálogo multisectorial entre representantes del empresariado y autoridades del sistema eléctrico, con el objetivo de examinar los avances recientes, los desafíos estructurales y la visión estratégica para el desarrollo.

Durante su intervención, Celso Marranzini presentó la ponencia “Acciones 2025 y Plan de Reducción de Pérdidas 2026”, en la que expuso los principales ejes de acción para la mejora del sistema eléctrico nacional. Entre los temas abordados destacaron la implementación de nuevas subestaciones, la modernización de redes de distribución, así como el fortalecimiento de la gestión comercial y tecnológica de las EDEs.

“Debemos impulsar con las autoridades una Política Energética Nacional que permita la continuidad técnica en los distintos entes y órganos del sector eléctrico” expresó Marranzini.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, tomó la palabra al concluir el evento y exaltó los avances del sector y la importancia de un trabajo coordinado en el gabinete eléctrico, así como la necesidad de modernizar la ley de electricidad que data del 2001, cuando la matriz de generación era muy diferente y predominaba en un 88% la generación de derivados directos del petróleo y hoy en día es apenas un 10%.

El encuentro reunió a líderes empresariales, técnicos del sector energético y miembros de la asociación, reafirmando la misión de ANJE de ser catalizador del pensamiento empresarial joven y promover propuestas que contribuyan al fortalecimiento institucional, la competitividad y la sostenibilidad del país.