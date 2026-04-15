El Conep sugiere reorientación del gasto, subsidios focalizados y menos burocracia

Las medidas oportunas para mitigar los efectos del escenario geopolítico actual, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) las resume en tres claves: focalización de los subsidios, reorientación del gasto público y el alivio al sector privado reduciendo la burocracia y facilitando las inversiones.

“En ese equilibrio está la prosperidad”, señaló con convicción su presidente, Celso Juan Marranzini, afirmando que estos mismos puntos son analizados con el Estado dominicano en el diálogo permanente que se mantiene con los sectores para definir acciones que mitigen la situación.

Según explicó en un encuentro con los medios de comunicación, junto al vicepresidente ejecutivo del Conep, César Dargam, ante una situación caracterizada por su volatilidad y su repercusión mundial, el objetivo es mantener la cooperación entre todas las partes, para lograr mantener la estabilidad económica nacional junto con el clima de estabilidad y paz social, y enfatizó en la importancia del diálogo para obtener estos propósitos.

En representación del sector empresarial, Marranzini destacó la visión estratégica de desarrollo que se mantiene ante el panorama con una capacidad de planificación, respuesta y visión para soluciones a largo plazo, a la vez que se realiza un diálogo fluido con el Gobierno.

El Conep sugirió priorizar la inversión pública como motor de desarrollo, por su capacidad de aumento de la productividad a largo plazo y mejora en la calidad de vida, resultando como un eje clave ante la crisis internacional.

Marranzini manifestó que el papel de los sectores productivos en este contexto es mantener la estabilidad en los precios, suministros, empleos e inversiones como una forma de organizar la actividad económica nacional, permitiendo el desarrollo sostenible.

“Trabajar de la mano con los colaboradores, creer en el país, seguir invirtiendo y generando empleos”, resumió.

Resultado de las reuniones

Sobre los encuentros realizados con el Gobierno, Marranzini expresó que permiten mantener un seguimiento constante a los suministros, identificar posibles puntos de restricciones o amenazas de desabastecimiento en rubros específicos, brindando un canal de comunicación actualizado que permite tomar acciones y prever situaciones en tiempo real.

Según sus observaciones, la situación nacional se muestra parcialmente favorable, con un suministro general adecuado, y descartó un posible aumento en la canasta básica, mientras dijo que, sectores más dependientes de materiales de empaque alertan sobre altos de costos que pueden impactar en sus productos.

Motivan al diálogo

El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Virgilio Brache, valoró las constantes sesiones con el sector público para trazar los lineamientos a seguir en esta situación.

“Solamente el diálogo entre el sector privado y el sector oficial es lo que nos va a sacar adelante como país en esta situación tan adversa que tenemos con motivo de la guerra”, indicó y expuso que los procesos burocráticos necesitan ser agilizados, en especial con la permisología, para no atrasar las importaciones de materia prima, además de no tomar en cuenta el alza repentina que hay en los fletes, sino más bien su precio anterior, tomando en cuenta la medida del gobierno de subsidiar los fertilizantes y combustibles.

Mientras, evalúan cómo reducir los costos operativos lo más posible para que los aumentos de precios no afecten al consumidor y, aun cuando hay incrementos fuera de su alcance, alegó que buscan realizar las compras en el hemisferio occidental con nuevas alternativas de suplidores para evitar reducir el costo de los productos.