Mastercard impulsa su estrategia de IA agéntica con Virtual C--Suite

Mastercard está impulsando una nueva era de la inteligencia artificial con capacidades que abarcan todo el ciclo del comercio: desde comprender cómo se mueve el dinero, hasta predecir riesgos y oportunidades, y recomendar y ejecutar las mejores acciones a seguir.

Aprovechando décadas de liderazgo en pagos, datos y seguridad, la creciente suite de capacidades de IA de Mastercard está diseñada para liderar el paso del insight a la acción, siempre con la privacidad, la confianza y la supervisión humana como pilares fundamentales.

A medida que las empresas de todos los tamaños navegan en un mundo en constante cambio, las herramientas conectadas que comprenden el contexto y operan de forma integrada entre sistemas son clave para el crecimiento.

Dentro de esta visión más amplia, y como una extensión de Mastercard Agent Suite, Mastercard presenta hoy Virtual C-Suite-, una nueva experiencia agéntica diseñada para ayudar a las pequeñas empresas a operar con inteligencia y toma de decisiones de nivel ejecutivo.

Cada agente actúa como un ejecutivo digital, apoyando responsabilidades clave que van desde finanzas hasta seguridad y marketing. El resultado: los dueños de negocios obtienen una visión más profunda de sus operaciones y pueden tomar acciones concretas para hacer crecer y proteger sus empresas.

Con información propietaria derivada de los miles de millones de transacciones procesadas anualmente en la red de Mastercard —175 mil millones solo en 2025— combinada con la actividad financiera individual de cada negocio, Virtual C-Suite- está diseñada para ofrecer recomendaciones relevantes y confiables sobre cómo las empresas pagan, reciben pagos y gestionan su capital de trabajo.

Una nueva ola de innovación en IA está desbloqueando una oportunidad transformadora para las pequeñas empresas, al ayudar a cerrar brechas históricas de recursos.

“Los agentes que ofrecen una visión integral del negocio combinada con análisis únicos y locales se están convirtiendo en una herramienta crítica de aumento humano. Este nivel de hallazgos ha estado disponible para grandes empresas durante años, y la IA agéntica crea ahora la oportunidad para que las organizaciones más pequeñas también se beneficien”, afirmó Christopher Miller, analista líder de Pagos Emergentes en Javelin Strategy & Research, destacando el papel clave que Mastercard puede desempeñar para habilitar este cambio.

¿Por qué ahora?

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son la columna vertebral de la economía global: representan casi el 90% de las empresas y más de la mitad del empleo mundial, y contribuyen con aproximadamente la mitad del PIB global en muchas economías.

Sin embargo, las pymes enfrentan una creciente complejidad financiera y operativa, y a menudo dependen de equipos reducidos o carecen de expertos dedicados para gestionar los múltiples roles que implica dirigir un negocio.

“Las pequeñas empresas son el corazón de las comunidades, pero es fácil que los emprendedores pierdan de vista las pasiones que los inspiraron cuando están enterrados en hojas de cálculo y repartidos entre múltiples funciones”, señaló Mark Barnett, vicepresidente global de Pequeñas y Medianas Empresas en Mastercard.

“Escuchamos estas presiones de los emprendedores todos los días. Con Virtual C-Suite-, llevamos a los dueños de pequeños negocios la tecnología innovadora, los datos de alta calidad a escala y la experiencia estratégica que tradicionalmente solo estaban disponibles para grandes empresas. Nuestro objetivo es transformar la complejidad operativa en claridad, ayudando a los emprendedores a recuperar tiempo, tomar decisiones más inteligentes y convertir su ambición en crecimiento medible”.

¿Cómo funciona?

Detrás de escena, Virtual C-Suite- integra inteligencia impulsada por IA agéntica en los sistemas contables, el software empresarial y las aplicaciones bancarias en las que las pequeñas empresas ya confían y utilizan a diario.

Una vez integrada, la solución: Analiza el desempeño del negocio, identifica riesgos y oportunidades, predice posibles resultados, recomienda acciones inmediatas y estrategias de largo plazo para optimizar las operaciones y el crecimiento

Los dueños de negocios y sus equipos tendrán acceso a paneles intuitivos y a interfaces conversacionales, que les permitirán hacer preguntas directas al agente (por ejemplo, “¿Qué está impulsando la variación de caja de esta semana?”), profundizar en los factores detrás de las tendencias y solicitar acciones recomendadas.

¿Qué sigue?

La funcionalidad de Virtual CFO será el primer módulo que se lanzará este año, a través de instituciones financieras, plataformas contables y proveedores de software, para apoyar a las pequeñas empresas.

Con el tiempo, se incorporarán nuevos roles ejecutivos para liberar aún más a los dueños de negocios y permitirles enfocarse en lo más importante: operar y hacer crecer sus empresas.

Independientemente del punto en el que se encuentren en su trayectoria, Mastercard está presente para ayudar a desbloquear el potencial de los negocios a través de servicios de valor agregado, que incluyen consultoría y asesoría, hallazgos del Mastercard Economics Institute (MEI), co-creación y soluciones integradas que abordan los principales puntos de fricción.

Este lanzamiento refuerza el rol de Mastercard en ayudar a las pequeñas y medianas empresas a operar con confianza, construyendo sobre el liderazgo de la compañía al ofrecer tecnología segura y confiable, hallazgos accionables y herramientas esenciales de pago y aceptación que fortalecen el crecimiento a largo plazo y la salud financiera.