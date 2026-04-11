Gobierno y comerciantes buscan soluciones al rechazo de la nueva ley de residuos sólidos

Este próximo 30 de abril entra en vigencia la Ley 98-25 en República Dominicana, que modifica la Ley 225-20 de Gestión Integral de Residuos Sólidos con un amplio rechazo manifestado en el sector comerciante, quienes califican de “abusivo” el pago que la norma establece mientras exigen una modificación urgente de la misma.

En ocasiones anteriores explicaron que su desacuerdo se origina en que el artículo 36 de la referida norma incrementa la contribución especial de empresas, especialmente a las mipymes, basándose en ingresos anuales.

Dispuestos a buscar alternativa para analizar la tarifa de contribución, dirigentes del comercio mantuvieron una reunión en el Congreso Nacional con los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Además, se reunieron con el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, y el director general de Impuestos Internos, Pedro Urrutia.

Según declaraciones del ministro, el encuentro surge como un proceso de conciliación entre los distintos sectores involucrados, para llegar a una solución definitiva del tema, pero que al mismo tiempo se aplique la norma legislativa.

“Estamos haciendo un esfuerzo de conciliar los detalles en la aplicación de la ley de residuos sólidos”, pronunció el funcionario.

Hasta el momento, el resultado de esta sesión a puertas cerradas, según un comunicado del presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, fue conciliar con la DGII proceder con las declaraciones del año fiscal 2025, permitiendo que, aun cuando se generen las autorizaciones de pago de los residuos sólidos, el valor generado no será pagado el 30 de abril.

El documento explica que la medida será tomada mientras el Congreso aprueba la modificación de las tarifas, donde los impuestos generados con la declaración jurada del 2025, el IR-2, 1% de los activos productivos y anticipos tienen que pagarse normalmente.

“La Dirección General de Impuestos Internos va a proceder en el sistema para que no se generen recargos”, se puede leer en el escrito.

Se agrega además que para quienes pagaron RD$675 mil pesos o el valor de la Ley 98-25, les será acreditado el valor resultante de la nueva tarifa de la modificación de la ley y el valor pagado.

El manifiesto concluye con la recomendación de que, para evitar una congestión a fin de mes en la plataforma en la institución recaudadora, se inicie el proceso de presentar las declaraciones juradas del 2025 desde este viernes.