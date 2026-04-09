Empresas de Puerto Rico buscan oportunidad de negocios en el país

Una misión comercial de 15 empresas puertorriqueñas estará en el país del 13 al 17 de este mes en búsqueda de oportunidades de negocio e inversión y de establecer lazos de sociedad con empresas dominicanas para comercializar sus productos en la Isla del Encanto.

A propósito de esta misión, Listín Diario conversó en entrevista exclusiva con el director ejecutivo de la Oficina del Gobierno de Puerto Rico en República Dominicana, Nelson Rafael Torres Martínez, quien señaló que, sin dudas, República Dominicana es el socio comercial más importante de Puerto Rico en el Caribe.

A continuación la entrevista íntegra.

¿Cuál es el principal objetivo de esta misión comercial en República Dominicana?

El objetivo es claro: llevar la relación comercial entre Puerto Rico y República Dominicana a una etapa superior. Esta misión no surge de la improvisación, responde directamente a la política pública trazada por la Gobernadora Jenniffer González-Colón, cuya visión desde el inicio de su gestión ha sido expandir los mercados para las empresas puertorriqueñas y fortalecer los lazos económicos con nuestros socios naturales en la región.

El Secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón Reichard, ha sido el arquitecto de esa estrategia de internacionalización, y esta misión es una expresión concreta de ella.

Desde nuestra Oficina en Santo Domingo, llevamos años construyendo la base para este momento: identificando oportunidades, validando contactos y preparando el terreno.

Hemos estructurado una agenda de reuniones directas entre quince empresas puertorriqueñas y sus contrapartes dominicanas. Ese trabajo previo de inteligencia comercial es lo que distingue estas misiones, no vienen a explorar a ciegas, vienen a negociar.

Y hay un componente adicional que me entusiasma mucho: estamos posicionando a Puerto Rico como destino de inversión dominicana, particularmente de cara al Foro de Inversión con el auspicio del Municipio de Mayagüez. El crecimiento tiene que ser en ambas direcciones.

¿Qué relevancia tiene la República Dominicana en las estadísticas de comercio exterior de Puerto Rico?

República Dominicana es, sin duda, el socio comercial más importante de Puerto Rico en el Caribe. En 2024, el intercambio bilateral rondó los US$1,200 millones, con exportaciones dominicanas hacia Puerto Rico de aproximadamente US$698 millones y exportaciones puertorriqueñas hacia aquí de unos US$476 millones.

Pero más allá de los números, lo que me llama la atención es la trayectoria. Esta relación no está estancada, está creciendo. Y desde aquí, desde Santo Domingo, veo todos los días que hay espacio para escalar significativamente en valor agregado y diversificación sectorial.

Puerto Rico se mantiene entre los principales destinos de exportación dominicana, y eso habla por sí solo de la profundidad de este vínculo.

¿Cuáles son los principales productos o sectores que lideran las exportaciones puertorriqueñas hacia la región?

Puerto Rico tiene una base exportadora altamente especializada. Los productos farmacéuticos y dispositivos médicos representan más del 50% de nuestras exportaciones totales, lo que refleja una manufactura de alto valor añadido.

Hacia República Dominicana, los rubros principales incluyen equipos eléctricos, instrumentos médicos, alimentos y materiales de construcción. Pero lo que me parece más relevante de esta misión es que estamos incorporando sectores que antes no teníamos tan presentes: tecnología, software, servicios profesionales, consultoría e industrias creativas.

Eso es un avance cualitativo importante, y responde precisamente a la directriz del Secretario Negrón Reichard de diversificar nuestra oferta exportable hacia mercados de mayor valor y sofisticación. No solo diversifica la oferta, sino que nos permite desarrollar relaciones comerciales más sostenibles en el tiempo.

¿Qué indicadores económicos hacen atractivo al mercado dominicano para las empresas puertorriqueñas?

República Dominicana es la economía más grande del Caribe, y sus fundamentos macroeconómicos son sólidos. Ha registrado niveles récord de inversión extranjera directa, crecimiento sostenido de exportaciones, expansión del empleo formal y un desempeño robusto en zonas francas.

Para 2026 se proyecta un crecimiento del PIB en torno al 4.5%, impulsado por una demanda interna resiliente. Eso se traduce en una clase media en expansión y un sector empresarial muy dinámico.

Lo que yo veo desde aquí, trabajando en el día a día de esta relación, es una complementariedad natural que todavía estamos subutilizando. Puerto Rico debe posicionarse estratégicamente en el Caribe y América Latina, y República Dominicana es la puerta natural para esa estrategia.

Mientras esta economía crece en turismo, construcción y manufactura ligera, Puerto Rico aporta capacidades en manufactura avanzada, innovación y servicios profesionales. Esa combinación abre oportunidades concretas que todavía no hemos explotado plenamente.

¿Qué metas cuantificables se han planteado para esta misión comercial?

Esta misión tiene métricas claras. Cada empresa participante llega con una agenda de reuniones con compradores y socios potenciales que hemos validado previamente desde nuestra Oficina. Proyectamos más de cien reuniones de negocio durante la semana.

Pero el volumen de reuniones no es el indicador que más me importa. Lo que buscamos es conversión real: que cada empresa salga con al menos una negociación concreta en marcha.

Los números históricos respaldan este enfoque. Entre 2022 y 2025, con una inversión de $1,312,839.82 en fondos STEP, se generaron ventas reportadas de $66.9 millones aproximadamente 51 veces la inversión. Ese nivel de retorno es el estándar que el Secretario Negrón Reichard nos ha fijado, y es el que queremos sostener y superar.

¿Cuál es la participación empresarial prevista y qué sectores estarán representados?

La delegación está compuesta por quince empresas puertorriqueñas seleccionadas por su capacidad exportadora y potencial de expansión internacional. Representan manufactura, alimentos y bebidas, tecnología, servicios profesionales, software, logística y salud.

Varias de ellas ya están evaluando establecer presencia en República Dominicana, a través de distribuidores locales, alianzas estratégicas.

Todo el trabajo de coordinación lo hemos manejado directamente desde esta Oficina, que existe precisamente por la visión de la Gobernadora González-Colón de mantener una presencia institucional permanente de Puerto Rico en Santo Domingo. Garantizamos que cada encuentro tenga sentido y que no se pierda el tiempo de nadie.

¿Qué tipo de socios dominicanos están buscando las empresas puertorriqueñas?

Básicamente tres perfiles. Distribuidores con conocimiento real del mercado local y acceso a canales de comercialización; compradores institucionales y corporativos en salud, tecnología y alimentos y bebidas, etc.; y socios estratégicos con visión de largo plazo para desarrollar soluciones orientadas tanto al mercado dominicano como al regional.

Y hay algo que me parece igualmente importante: estamos identificando inversionistas dominicanos interesados en expandirse hacia Puerto Rico. Operar dentro de una jurisdicción estadounidense tiene ventajas estructurales muy concretas, y hay empresarios dominicanos que lo saben y lo están explorando. Esta relación es genuinamente de doble vía.

¿Qué expectativas existen en términos de inversión extranjera directa, particularmente en el Foro de Inversión de Mayagüez?

El Foro de Inversión auspiciado por el Municipio de Mayagüez, es una oportunidad concreta que estamos promoviendo activamente aquí en Santo Domingo, y forma parte de la agenda de atracción de inversión que lidera el Secretario Negrón Reichard bajo el mandato de la Gobernadora González-Colón de diversificar y fortalecer la economía de Puerto Rico.

Las ventajas competitivas de Puerto Rico son reales: acceso al mercado estadounidense, un marco contributivo muy competitivo, infraestructura desarrollada, talento bilingüe y la seguridad jurídica del sistema federal. Mayagüez, en particular, tiene atributos estratégicos importantes, infraestructura portuaria, ubicación geográfica y capacidad de desarrollo industrial, que hacen muy atractiva la inversión en manufactura, logística y servicios especializados.

Nuestro objetivo es avanzar conversaciones que se conviertan en proyectos concretos en un horizonte de doce a veinticuatro meses. Eso es lo que estamos trabajando.

¿Qué mensaje le envía al empresariado dominicano?

Que este es un momento de oportunidad estructural que no debemos dejar pasar. Puerto Rico cerró 2025 con aproximadamente US$62.4 mil millones en exportaciones, lo que refleja una base productiva sólida y orientada al comercio internacional.

La visión es clara: Puerto Rico debe ser un jugador activo y competitivo en el comercio regional, y República Dominicana es nuestro socio prioritario en esa estrategia. El Secretario Negrón Reichard está ejecutando esa visión con determinación, y esta Oficina en Santo Domingo es el brazo operativo de ese esfuerzo sobre el terreno.

Mi mensaje al empresariado dominicano es directo: vengan a explorar, a invertir, a construir alianzas de largo plazo. Esta Oficina existe precisamente para acompañar ese proceso, facilitar los contactos, reducir fricciones y convertir las oportunidades en resultados concretos. Para eso estamos aquí, y en eso estamos enfocados todos los días.