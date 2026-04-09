Empresas privadas flexibilizan jornada laboral tras copiosas lluvias en la ciudad

Con más de 300 milímetros de intensas lluvias durante la madrugada de este miércoles por la presencia de una vaguada, el Ministerio de Trabajo llamó a flexibilizar las labores en las zonas vulnerables, estableciendo que los empleadores deben implementar las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de los trabajadores.

En atención al llamado, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) recomendó hacer uso de medidas preventivas de carácter voluntario en la jornada laboral con el objetivo de resguardar el bienestar en las empresas.

“Ante los pronósticos de continuidad de lluvias en las próximas horas, recomendamos mantenerse atentos a las informaciones oficiales y, en los casos que sea necesario, promover el trabajo remoto y esquemas de jornadas flexibles como medidas preventivas de carácter voluntario”, se lee en el comunicado.

Indicaron que estas acciones permiten la continuidad de las labores en la medida de lo posible, resguardando a las personas, más si se trata de zonas vulnerables o a la hora de desplazarse.

De manera similar, la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo) afirmó estar en contacto con sus miembros para dar seguimiento a la situación, sin reportar afectaciones significativas a las operaciones de exportación.

Reconocieron que algunas empresas activaron medidas preventivas, principalmente en materia logística, como ajustes en cronogramas de despacho, monitoreo de rutas y coordinación con operadores portuarios, a fin de evitar retrasos y garantizar la continuidad de sus operaciones.

“El sector exportador se mantiene atento a la evolución de las condiciones climáticas, en coordinación con las autoridades, priorizando la seguridad de las personas y la estabilidad de la cadena logística”, manifestó Roselyn Amaro Bergés, vicepresidenta ejecutiva de la Adoexpo.

Mientras tanto, el sector bancario sostuvo hacer uso de la circular de la Superintendencia de Bancos que faculta a las entidades a establecer horarios especiales ante situaciones como la actual, y algunos bancos dispusieron ajustes en sus horarios de atención presencial en sucursales ubicadas en zonas con mayores niveles de vulnerabilidad, notificándolo al organismo supervisor.

La apertura de las oficinas estuvo sujeta a las condiciones de cada localidad, recomendando a los usuarios consultar los canales oficiales de las entidades financieras para verificar los horarios especiales y las sucursales disponibles.

En caso de necesitar hacer uso de alguna transacción bancaria, exhortaron a utilizar los canales alternos disponibles todo el tiempo.

“Exhortamos a la ciudadanía a utilizar los canales alternos de los bancos múltiples, que se mantienen disponibles las 24 horas del día, tales como la app móvil, la banca en línea, cajeros automáticos y centros de contacto al cliente, para realizar sus transacciones con normalidad y de forma segura”, explicaron en un comunicado.

Lluvias sin parar

De acuerdo a los datos oficiales del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las lluvias registradas en menos de 24 horas durante las primeras horas de este miércoles 8 de abril superaron los 300 milímetros (mm) en el país, donde el Distrito Nacional fue una de las zonas más afectadas.

Hasta escrito está esta nota, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene distintos niveles de alerta en el país por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, además de las inundaciones repentinas o urbanas.

En alerta amarilla están las provincias de Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santiago Rodríguez y Puerto Plata, y en alerta verde Santo Domingo, Distrito Nacional, Azua, Elías Piña, Barahona, Santiago, Monte Plata, Dajabón, La Vega, La Altagracia, Duarte y Peravia.

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