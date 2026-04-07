Gobierno busca dinamizar economías locales impulsando a las mujeres en los campos

En un contexto en el que el desarrollo territorial se posiciona como eje clave de las políticas públicas, el Gobierno dominicano puso en marcha una estrategia orientada a dinamizar las economías locales a través del fortalecimiento del rol productivo de las mujeres rurales.

La iniciativa, ejecutada de manera articulada entre el Banco Agrícola y el Ministerio de la Mujer, forma parte de un enfoque que busca intervenir territorios específicos con acciones que integren inclusión financiera, acompañamiento técnico y fortalecimiento organizativo, como pilares para impulsar el desarrollo sostenible en comunidades rurales.

En esta primera etapa, el programa se implementará en las provincias Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Hermanas Mirabal y Sánchez Ramírez, territorios donde se ha identificado un alto potencial productivo y, al mismo tiempo, importantes brechas en el acceso a oportunidades para las mujeres.

La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, subrayó que esta estrategia responde a una visión más amplia de desarrollo, en la que la igualdad de género no se aborda de forma aislada, sino como un componente transversal de las políticas económicas y territoriales.

“Estamos avanzando hacia un modelo de desarrollo que reconoce que no hay crecimiento sostenible sin la participación plena de las mujeres. Fortalecer su rol en la economía rural no solo impacta sus vidas, sino que dinamiza comunidades completas”, expresó.

El programa integra servicios financieros con asistencia técnica, capacitación y acompañamiento en gestión productiva, en una lógica que busca fortalecer no solo la producción agrícola, sino también procesos de transformación y comercialización, ampliando así las oportunidades de generación de ingresos en los territorios.

De su lado, el administrador general del Banco Agrícola, Fernando Durán, explicó que esta iniciativa permite evolucionar el modelo tradicional de financiamiento, incorporando una mirada más integral sobre el desarrollo rural.

El programa cuenta con el respaldo de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), gestionado a través del Ministerio de la Presidencia, así como con el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), lo que refuerza su alcance y sostenibilidad.

Como parte de su implementación, el Ministerio de la Mujer tendrá a su cargo la identificación de beneficiarias, la validación de criterios sociales de acceso y el acompañamiento técnico, asegurando que la intervención tenga un impacto real en la autonomía económica de las mujeres.

Además de las acciones productivas, la estrategia contempla el fortalecimiento de capacidades organizativas en las comunidades, promoviendo esquemas de trabajo colectivo que permitan mejorar la competitividad y sostenibilidad de los emprendimientos rurales.

Durante el acto de presentación, realizado en Monseñor Nouel, participaron autoridades locales y representantes de organismos de cooperación, junto a mujeres productoras de la zona, quienes valoraron la iniciativa como una oportunidad para ampliar sus posibilidades de desarrollo económico en sus comunidades.