Agricultura establece medidas para abastecer el costo de los alimentos

Entre las medidas tomadas para aplacar el impacto de la crisis en Medio Oriente en los productos básicos de la canasta familiar está el subsidio de los fertilizantes, según aseguró el ministro de Agricultura, Francisco Espaillat Bencosme, durante su intervención en el programa radial El Sol de la Mañana, de Zol 106.5 FM.

Relató que, aun cuando se registró un incremento de hasta un 40% durante la segunda semana de marzo en esta sustancia, el presidente Luis Abinader se reunió con las empresas exportadoras de fertilizantes para subsidiar por 1,000 millones de pesos dominicanos su costo a lo largo de tres meses y así evitar que el sector productor se viera afectado.

“Ese es el primer paso que el presidente da para mantener la comida al pueblo y que no se le afecte en los precios”, manifestó con la aclaración de que este monto se mantendría hasta el 31 de mayo para luego realizar las acciones de lugar.

Sus declaraciones surgen días después de que el Gobierno, a través de una reunión con comerciantes y empresarios, garantizara la estabilidad de los precios de los productos que conforman la canasta básica nacional aun cuando los conflictos bélicos de Irán disparan los precios del petróleo a nivel mundial.

Tras su salida del encuentro, Abinader indicó que no existían razones suficientes para que los alimentos experimentaran alzas “tan drásticas” porque, a excepción de algunos fertilizantes, la variación no era tan notoria.

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Aunque el ministro reconoció que este escenario internacional coloca al país en una “situación impredecible”, otros sucesos como la pospandemia o la guerra entre Rusia y Ucrania resultaron más detrimentes, pero el apoyo del gobierno se mantuvo.

Tecnificación nacional

No desaprovechó la ocasión para reforzar su postura en contra de la mano de obra haitiana en el sector agropecuario al argumentar que esta técnica no es constante ni funcional debido a factores como el costo y el bajo requerimiento que representa.

“Afecta la seguridad de nosotros nacional y tenemos las opciones de mecanizar la mayoría de los cultivos, casi todos”, sostuvo mientras narraba que cuando inició su labor, esta tendencia extranjera no era tan común, pero por la dispersión de los dominicanos hacia otras áreas laborales, se recurre a esta alternativa.

Más en su opinión, refiere que esta necesidad se gestiona con las máquinas de cultivo, mencionando que en países extranjeros de mayor magnitud se recurre a esta práctica y, con aliados del continente asiático, quienes poseen máquinas adaptables al campo dominicano, se puede normalizar su uso.

Fiebre porcina

Sobre la presencia de la fiebre porcina africana, Oliveiro Espaillat garantizó que se encuentra “más o menos controlada” en el país, pues tan pronto aparece un foco de este virus, se controla para evitar su propagación mientras se estudian otras propuestas para hacerle frente a este virus, al tomar en cuenta que solo un 20% de la carne consumida es producida en el país.

Aun cuando sostuvo varias sugerencias para implementar, señaló que todavía no se llegan a conclusiones definitivas con las instituciones involucradas.