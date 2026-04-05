Préstamo para vivienda fue el más solicitado a los bancos en 2025

El préstamos hipotecario fue el financiamiento más demandado en el 2025, así lo expone el Informe sobre el crédito en el sistema financiero a diciembre 2025, publicado recientemente por la Superintendencia de Bancos.

La cartera hipotecaria registró la tasa de crecimiento más elevada en la cartera de crédito, apunta el informe indicando que el total de los préstamos ascendió a RD$443,170 millones, lo que reflejó un crecimiento interanual de 13.2% en diciembre del año pasado, una cifra mayor que el crecimiento del resto de las carteras crediticias y con el menor nivel de moderación entre las cartera de -0.5 p.p. comparado con el crecimiento observado en diciembre 2024.

créditos crecen menos que en 2024

En cuanto a los créditos en sentido general, los datos señalan que presentaron una moderación en su dinamismo de -3.0 puntos porcentuales respecto a diciembre 2024, creciendo 9.5% (RD$206,446 millones), cuando crecía al 12.5%.

Al cierre del año, la cartera obtuvo un total de RD$2,389 billones y representó el 57.5% del total de activos del sistema, incrementando su participación en +0.8 p.p. en comparación con el 56.7% registrado en 2024.

En términos de su relación con la actividad económica, el crédito al sector privado alcanzó el 32.3% del producto interno bruto (PIB), situándose 3.7 puntos porcentuales por encima del promedio de los últimos cinco años (28.6%).

crédito con tarjeta bajan

El informe refiere que el financiamiento con tarjetas de crédito se desaceleró de manera marcada reflejando un saldo adeudado de tarjetas de crédito personales de RD$128,935 millones, para un crecimiento de RD$6,486 millones (+5.3%) comparado con junio 2025.

Puntualiza que el ritmo de expansión se desaceleró significativamente frente a diciembre de 2024 con una reducción de -9.4 puntos porcentuales en el crecimiento (+14.7%).