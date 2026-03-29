Académica plantea Gobierno debe aplicar medidas de austeridad ante crisis por alza del petróleo

La doctora Edita Rodríguez, candidata a decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), consideró que el Gobierno debe priorizar medidas de austeridad internas frente al impacto económico derivado de la crisis internacional por el alza del petróleo.

Rodríguez afirmó que, si bien el presidente Luis Abinader ha presentado propuestas orientadas a transmitir tranquilidad a la población, entiende que hace falta mayor claridad sobre los ajustes que asumirá el propio Estado.

“Entendemos el rol del presidente de llevar tranquilidad, pero en este momento el Gobierno debió plantear cuáles serán sus medidas de austeridad”, expresó.

La académica, entrevistada previo a participar en el cierre de campaña del candidato a la rectoría de la UASD en el Recinto Barahona, Jorge Asjana David, señaló que la República Dominicana, al ser un país dependiente de la importación de combustibles, resulta especialmente vulnerable a los efectos de los conflictos internacionales, lo que obliga a adoptar decisiones equilibradas.

En ese sentido, cuestionó que las medidas anunciadas se enfoquen en gran medida en que la población asuma el impacto de la crisis, sin que se detallen acciones concretas de reducción del gasto público por parte del Poder Ejecutivo.

“Lo que hemos visto es un planteamiento que busca controlar la situación, pero donde la población es la que termina ajustándose a las medidas”, sostuvo.

Asimismo, indicó que históricamente, aun cuando los precios del petróleo han mostrado estabilidad, los combustibles no han reflejado reducciones significativas en el mercado local.

Rodríguez insistió en que el contexto actual requiere un enfoque más integral, en el que tanto el Estado como los distintos sectores asuman responsabilidades para mitigar los efectos económicos sobre la ciudadanía.