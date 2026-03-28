Instituciones unifican esfuerzos contra ilícitos y competencia desleal

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, anunció una evolución crítica en la lucha contra la ilegalidad en el país, durante una reunión ayer de seguimiento de la Mesa de Coordinación contra el Comercio Ilícito y Competencia Desleal.

El funcionario destacó que el combate a este flagelo se ha consolidado como una causa nacional que exige una ofensiva frontal, firme y sostenida.

Explicó que en coordinación directa con el presidente Luis Abinader se ha diseñado una estrategia de articulación interinstitucional para maximizar la capacidad operativa del Estado.

“A partir de hoy, las intervenciones de control, como el decomiso de ilícitos, contarán con la presencia simultánea de inspectores de la DGII y personal de Aduanas. El objetivo es que la persecución del fraude no sea solo física, sino fiscal. Al unificar la fuerza logística del CECCOM con la autoridad tributaria de la DGII, garantizamos sanciones ejemplares y un efecto disuasorio contundente”, dijo el ministro.

Sanz Lovatón explicó que este esfuerzo conjunto procura que el Estado actúe como un solo bloque con la ayuda del sector privado, a través de su influencia e información, a fin de fortalecer el impacto.

“El propósito es impulsar la economía dominicana hacia la formalidad; en la medida en que se reduzcan los espacios para la informalidad, más actores se verán incentivados a formalizarse”, indicó.

El titular del MICM destacó los avances alcanzados y agradeció a las instituciones del sector público y privado por su participación sustanciosa.

Señaló que el objetivo de estas iniciativas es lograr una respuesta más coordinada, efectiva e integral frente al comercio ilícito y sus impactos en el mercado, garantizando que todos los actores puedan competir en igualdad de condiciones.

Avances y resultados

Durante el encuentro, el viceministro de Comercio Interno, Martín Olivo, destacó los resultados obtenidos por la Mesa de Coordinación contra el Comercio Ilícito y Competencia Desleal a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), la cual incautó e incineró 375, 231 productos ilícitos durante el año 2025.

Informó que, en el periodo enero - marzo de 2026, el CECCOM incautó 8,237,178 unidades de cigarrillos; 39,089 de medicamentos; 29,488 de estimulantes sexuales, 43,56 botellas de alcohol y 8,503 litros de clerén adulterado.

Otro de los logros, según el viceministro, es la reducción a cero de las muertes por consumo de alcohol adulterado en los últimos cinco años, luego de una crisis que cobró más de 330 vidas en el país.

Para reforzar la lucha contra el comercio ilícito, el MICM, a través del CECCOM, elabora un instrumento orientado a fortalecer su capacidad operativa.

Este proceso no implica la creación de nuevas sanciones ni la modificación del marco legal vigente, sino que busca una mejor organización y articulación de las capacidades ya existentes, optimizando la respuesta institucional frente a estas problemáticas.

Refiere que actualmente se están desarrollando acciones como la finalización de la propuesta de decreto y la recepción de aportes por parte de las distintas instituciones involucradas, así como los avances hacia la formalización del instrumento.

Un comunicado de prensa cita, además, acciones concretas como las investigaciones en curso entre CECCOM, Aduanas y ProCompetencia sobre denuncias vinculadas a prácticas comerciales.

También, la coordinación con ONAPI y la Comisión Nacional de Propiedad Intelectual para enfrentar comercio ilícito, falsificaciones y otras prácticas irregulares.

Destaca la importancia de continuar fortaleciendo las alianzas estratégicas, tanto a nivel interinstitucional como con el sector privado, como elemento clave para combatir eficazmente el comercio ilícito y promover un entorno de mercado más justo y transparente.

En la reunión participaron por la Procuraduría General de la República (PGR), la magistrada Isis de la Cruz; Dirección General de Aduanas (DGA), Eduardo Rodríguez; del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), el general Orlando Jerez; del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro-Consumidor), Eddy Alcántara; de la Dirección General de Migración (DGM), vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester; María Elena Vázquez, de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia)

También, por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Mario Pujols y Juan Josè Attias; Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), Lya Mata y Jenifer Troncoso; Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME), Isabel Puig.