Transportistas aseguran pasajes mantendrán estabilidad de precios pese al alza de combustibles

No, el pasaje no va a subir y distintas organizaciones sindicales asumieron el compromiso de mantenerlo sin variación pese a la incertidumbre actual que el conflicto de Medio Oriente ha generado en la economía mundial, la cual afecta en primera instancia los combustibles.

“Decidimos sacrificarnos y sacrificar nuestros afiliados en que no se aumente un solo peso para que el pueblo dominicano pueda respirar, en lo que llega la estabilidad de esta crisis”, fueron las palabras de Santiago Samora, presidente de la Confederación Dominicana de Taxistas Turísticos (Codatur).

Transportistas del ámbito urbano, interurbano y turístico explicaron que antes de realizar esta medida es primordial pensar en la estabilidad económica y política de la nación, adhiriéndose a las medidas anunciadas del presidente Luis Abinader, quien sugirió actuar con conciencia y eficiencia ante este panorama, racionalizando el uso de combustibles y adoptando acciones responsables frente a la coyuntura.

Aseguraron “tratar de aguantar hasta donde más no podamos el soporte de no aumentarle la tarifa” a los usuarios, en especial a los más vulnerables.

Asimismo, expresaron también su satisfacción por la focalización de los subsidios en los sectores agrícolas y agropecuarios para mantener sus precios y que la canasta familiar no se vea afectada para las familias dominicanas.

Para ellos, incrementar estos precios sería desamparar a la población ante una crisis de la cual no se tiene control y reprocharon con severidad cualquier intento de alza en el gremio.

“No estamos de acuerdo en aumentar un solo peso a lo que es la tarifa del transporte”, condenó Samora.

La medida tendrá alcance nacional en todas las federaciones presentes que manifestaron su apoyo, donde se destaca la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), Federación de Trabajadores del Transporte del Municipio de Boca Chica y Zonas Aledañas (Fedetrabo), Movimiento Choferil de Transporte (Mochotran), entre otras más.

Alcance

De manera detallada y para interés del lector, el CNTU opera principalmente en el Corredor Kennedy, iniciando en la Duarte con París, recorriendo la Avenida John F. Kennedy hasta el kilómetro 28 de la Autopista Duarte. Mochotran cuenta con corredores clave en Santo Domingo como el Corredor Churchill y el de la Charles de Gaulle, además de otras provincias.

Otras más que mostraron apoyo al mensaje fueron la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin), que muestra presencia en Los Alcarrizos, La Cuaba y Santo Domingo Norte; la Federación Nacional de Transporte Turístico (Fettude), con rutas principales a los polos turísticos de la región Este; y otras más con gran presencia en el Gran Santo Domingo y zonas aledañas.