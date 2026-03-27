El Gobierno congela los precios de los combustibles para esta semana

El Ministerio de Industria Comercio y Mipymes (MICM) anunció que los precios de los combustibles fueron congelados esta semana.

A través de un comunicado, la entidad anunció que el Gobierno destinará un subsidio de RD$1,682 millones para mantener congelados los precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP), las gasolinas y el gasoil.

“Ante esta amenaza externa, el Estado ha decidido absorber en esta semana el impacto total del mercado internacional para garantizar que la crisis mundial no llegue a la mesa dominicana, asegurando que el gas de cocinar, el pasaje del transporte público y el flete de los alimentos no sufran ningún aumento”, precisa el comunicado.

En ese sentido, para la semana del 28 de marzo al 3 de abril 2026, los precios de los combustibles serán los siguientes:

Gasolina Premium se venderá a RD$305.10 por galón; mantiene su precio.

Gasolina regular RD$287.50 por galón, mantiene su precio.

Gasoil Regular RD$239.80 por galón, mantiene su precio.

Gasoil Óptimo RD$257.10 por galón, mantiene su precio.

Avtur RD$334.88 por galón, sube RD$11.39.

Kerosene RD$378.00 por galón, sube RD$11.40.

FuelOil #6 RD$199.40 por galón; baja RD$1.98.

FuelOil 1% RD$220.81 por galón sube RD$4.95.

Gas licuado de petróleo (GLP) RD$137.20 por galón mantiene su precio.

Gas Natural RD$43.97 por m3 mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$60.17 de las publicaciones diarias del Banco Central.