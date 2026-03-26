CNCP dice no hay razones para aumento de precios; alza en flete se compensa con baja del dólar

Ante la incertidumbre que ha generado el conflicto en Medio Oriente y su impacto en el aumento de los precios de los combustibles en República Dominicana, el Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP) descartó posibles alzas en los artículos de la canasta familiar.

La entidad atribuye que cualquier incremento sería producto de especulaciones por parte de los industriales.

Esto lo ha declarado el gremio este jueves, tras confirmar su respaldo a las medidas adoptadas por el Gobierno, orientadas a garantizar la estabilidad económica y el abastecimiento de bienes esenciales, en el contexto del actual conflicto internacional entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Nosotros respetamos la decisión de cada quien; como gremio entendemos que todavía no hay razón para que haya aumento de precio, ya que el aumento que ha habido en el flete se compensa con la baja que ha tenido la tasa del dólar", expresó el presidente del CNCP, Jorge Jerez Espinal.

Los gremialistas aseguraron que su decisión corresponde a que el país produce al menos el 85% de lo que consume.

Además, la baja de aproximadamente un 8% de la tasa del dólar es otro de los factores que permitirá la estabilidad de los productos.

Por lo que aseguran que el país cuenta con el abastecimiento suficiente para que en los próximos cuatro meses no exista aumento de precios.

"La harina no subirá"

En lo que corresponde al incremento de precios de la harina por parte de los industriales, el Consejo Nacional de Comercio en Provisiones expresó que hasta el momento no ha sido notificado acerca del referido aumento.

"Nosotros no hemos sido notificados de que la harina vaya a subir", dijo el presidente del gremio.

Al tiempo, el secretario general de la asociación, Esteban Calderón, explicó que lo que sucede con los industriales es debido a que le han quitado el subsidio de 40% para la compra de materia prima.

"Lo que sucedió fue que le quitaron el subsidio que tenía la harina, que era unos 625 pesos", dijo Calderón, al tiempo de indicar que lo que reclaman los industriales es el regreso del subsidio.

"Estoy aclarando porque ellos dicen que va a subir, pero la harina no va a subir", sostuvo.