Activan protocolo para asegurar inventarios de productos básicos

Ante la escalada del conflicto geopolítico en el Medio Oriente y las disrupciones en el comercio marítimo global, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) activó un protocolo de anticipación estratégica junto al Consejo Nacional de Comercio de Provisiones (CNCP).

Este encuentro de alto nivel, encabezado por el ministro Eduardo Sanz Lovatón, tuvo como objetivo central trazar una contención que garantice el abastecimiento continuo, neutralice la especulación y preserve la estabilidad económica de las familias dominicanas.

Durante la sesión de trabajo, se delinearon mecanismos para asegurar que los inventarios de productos esenciales fluyan sin interrupciones desde los puertos hasta el consumidor final.

“El mundo está atravesando niveles de incertidumbre sin precedentes debido al conflicto en Medio Oriente, pero en la República Dominicana la instrucción es: anticipación y control. Esta mesa con el CNCP es nuestro muro de contención. Estamos garantizando que, sin importar la volatilidad externa, la comida de los dominicanos llegue a sus mesas con el respaldo de un ecosistema comercial sólido y un gobierno que asume su rol de protector económico”, precisó el ministro Sanz Lovatón durante el encuentro.

El presidente del CNCP, Jorge Jerez, respaldó firmemente la postura gubernamental de articulación anticipada.

La delegación comercial, que integra el motor de las importaciones de alimentos a nivel nacional mediante la participación de Alberto Leroux, Tomás Marcano, Marino Calderón y demás líderes del gremio, acordó una alianza de corresponsabilidad para mantener la fluidez operativa y mitigar presiones artificiales en los precios de la canasta básica.

La directora ejecutiva de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), Jenniffer Troncoso, aseguró que mediante los distintos gremios de Industria y Comercio buscan soluciones de cómo lograr el menor impacto de la guerra en el bolsillo de los consumidores dominicanos en la canasta básica.

A través de reuniones con el colectivo, explicó qué buscan alternativas de apoyo a la población para promover ofertas en los productos importados mientras reconocía un posible aumento en los mismos.

Según declaraciones de comerciantes de los principales mercados y colmados del Distrito Nacional, la expectativa de que sus proveedores aumenten el precio se mantiene pero aún no realizan un anuncio oficial.

“Hay productos que vienen y que son importados y que pasan por ese espacio que van a tener cierto nivel de impacto pero igual por los procesos de logística, el aumento del transporte, los que se está evitando es de qué manera la logística puede ser más efectiva y que el costo no se le pase a los consumidores”, reconoció Troncoso.

Sobre si asumirán el costo o no de este aumento comentó que evalúan la situación con el fin de apoyar a las familias dominicanas y asegurarles los productos de la canasta básica en precios accesibles para su bolsillo.

Impacto de la crisis mundial

La escalada bélica entre Israel, Estados Unidos e Irán ha generado una crisis sin precedentes en la cadena de suministro global, marcada por el cierre funcional de rutas críticas y ataques directos a infraestructura energética.

El Estrecho de Ormuz, considerado el punto más crítico, su tráfico se ha reducido drásticamente tras los ataques iniciados el 28 de febrero de este año. Por esta vía transita el 20% del petróleo y gas mundial, además de materias primas como aluminio y fertilizantes.

Las principales líneas navieras han comenzado a desviar sus buques o a suspender servicios, lo que añade tiempo y costos significativos por los recargos.