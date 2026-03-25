Promueven conferencia sobre la sustitución de los combustibles fósiles por energías limpias

Conseguir una transición energética de combustibles fósiles a fuentes renovables que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y combatir el cambio climático es el tema principal de la Primera Conferencia Internacional sobre la Eliminación Gradual de los Combustibles en Santa Marta, Colombia.

En una visita especial al Listín Diario, delegados de la iniciativa para un Tratado de No Combustibles Fósiles explicaron que este espacio, pautado para los días 24 al 29 de abril 2026, presentará el escenario perfecto para abordar discusiones importantes sobre cómo los países pueden lograr una transición efectiva en el uso de estas energías no renovables.

Esta actividad, organizada por Colombia, Países Bajos y Tuvalu, estará marcada por el diálogo para definir las necesidades, los desafíos y los pilares hacia la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, buscando reunir países que compartan el ideal de emprender acciones concretas para lograr esta transición.

Con interés en la República Dominicana, sostuvieron que el país ha expresado públicamente su apoyo al trabajo climático de alta ambición, ocupa una posición estratégica en la región y mantiene una fuerte representación diplomática con avances significativos en la materia, convirtiéndolo en un socio ideal para conectar y acercarse a representantes del gobierno y la sociedad civil.

Delegados de la iniciativa para un Tratado de No Combustibles Fósiless conversa con el subdirector del Listín Diario, Fabio Cabral.Juan Jímenez

El encuentro estuvo personificado por Amira Serhani, responsable de las Relaciones Gubernamentales y del Compromiso Multilateral con los Países Participantes de la Iniciativa del Tratado sobre Combustibles Fósiles; Andrés Gómez, coordinador para Latinoamérica de la iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles; y Sergio Díaz, abogado internacionalista.

Una nueva soberanía

Según sostuvo Andrés Gómez, la conferencia discutirá temas importantes de esta propuesta donde, lejos de un escenario apolítico que se suele imaginar, surgen dudas desde el punto de vista económico, cultural y energético sobre qué factores son realmente necesarios para habilitar estas circunstancias y qué otras posibilidades existen además de las normalizadas.

“Es una discusión que se está dando en el mundo”, reveló mientras describía cómo el escenario geopolítico actual creaba el espacio para llevar este tipo de discusiones donde se incita a una nueva soberanía energética para dar el siguiente paso.

No obstante, reconoció que las condiciones actuales de la región representan una barrera para transicionar hacia nuevas propuestas y la conferencia de Santa Marta construye elementos y soluciones del multilateralismo para enfrentar este desafío global.

“Ese es un objetivo común y ese es un objetivo que se aborda en este tipo de conversaciones, porque claramente lo que necesitamos son unas condiciones específicas que son diferenciadas a los diferentes países; tenemos que empezar a hacer ese reemplazo y las condiciones económicas son las que más nos afectan en la que necesitamos también estímulos financieros y unos flujos financieros distintos para poder llevarla a cabo de manera eficaz y en la que se asuman también unas condiciones históricas que han hecho que nuestras economías sean así dependientes”, refirió.

Tratado de combustibles fósiles

También indicaron que uno de los temas tratados durante esta conferencia será el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles como un mandato de negociación para estudiar el tema de la transición energética, explorando alternativas, vías, escenarios, opciones de gobernanza y mecanismos financieros concretos para lograr este objetivo.

Aunque el tratado aún no existe, la propuesta crea una oportunidad para hablar sobre los huecos de la gobernanza internacional frente al cambio climático y cómo alcanzar esta transformación equitativa en el mundo, más si se toma en cuenta el panorama mundial actual con las repercusiones que el bloqueo del estrecho de Ormuz ha provocado.