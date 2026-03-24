Empresarios llaman a la unidad nacional y sugieren transición energética ante crisis mundial

Mitigar el impacto del conflicto de Medio Oriente en la República Dominicana es uno de los objetivos principales que el sector empresarial sostiene tomar en cuenta como una forma de adaptarse al escenario geopolítico actual.

Según declaraciones del presidente Luis Abinader, emitidas el pasado domingo, este panorama global causaría efectos directos en la economía, donde las tarifas eléctricas, costos de transporte y venta de alimentos experimentarán un alza en sus precios.

De acuerdo con el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, con este mensaje del mandatario lo más recomendable es eficientizar los recursos del Estado para poder focalizar los subsidios a los más vulnerables, además de impulsar la economía nacional dentro de lo posible.

Como esta guerra no se trata de un evento aislado, sino de un escenario cambiante en el día a día, explicó que una pauta certera es mantenerse monitoreando el escenario junto con una comunicación continua de los sectores para mantenerse actualizado.

"Esto es una situación cambiante de día a día que tenemos que ir monitoreando y adaptándonos, pero es muy oportuno comunicarnos debidamente qué está pasando, cuáles son las complicaciones para el país y adaptarnos", explicó.

Respecto al esquema de trabajo remoto, respondió que es una medida muy acertada porque busca aliviar el presupuesto de los ciudadanos y así evitar que el gasto de los combustibles sea menor ante un momento de incertidumbre donde no se puede predecir con exactitud lo que pasará.

En ese sentido, César Dargam, vicepresidente del Conep, aseveró que, si bien Abinader no traerá “una varita mágica” para adelantarse a los acontecimientos actuales, las medidas claras que ofreció el pasado domingo son de tomar en cuenta ante un escenario que aún está en desarrollo.

Repelió la confrontación entre los sectores y llamó a la unidad nacional para buscar soluciones conjuntas que minimicen los efectos de la crisis.

“El error más grande que podemos cometer en estos momentos es provocar la confrontación. Esto es un momento de unidad nacional, es un momento de entender la dimensión de los cambios que se están dando. Es un momento en que, en vez de estar señalando por aquí o por allá, debemos buscar soluciones conjuntas y por eso cualquier plan de mitigación de los efectos de esta crisis debe ser integral”, puntualizó.

Ideas similares presentaron Almudena Fernández y Ana María Díaz, representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quienes aclararon que ante conflictos como este no existen recetas escritas para gestionarlos; señalaron que cada gobierno debe diseñar sus propias herramientas para proteger los intereses de su población en especial de los más pobres.

Para ambas, este nivel de desafíos solo se puede abordar cuando todos los sectores involucrados trabajan de manera activa para buscar cambios transformadores que beneficien a todos.

Energías renovables

Para la presidenta de la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored), Christy Luciano, el momento resulta propicio para acelerar la transición energética hacia energías renovables ante la posible crisis energética que el país puede enfrentar.

"Entendiendo cuáles son los riesgos que nosotros tenemos, no solamente como país, no como empresa, cómo nos anticipamos y podemos preparar que nos permitan mitigar en el menor impacto posible", expresó.

Al mencionar los avances que el país posee en esta transición de energía, como una matriz energética diversificada, gas natural y energía eólica, describió el interés latente que existe por reducir el uso de combustibles fósiles hacia fuentes renovables.

Aun así, reconoció que estos proyectos requieren de grandes inversiones donde habita la necesidad de seguir creando proyectos financieros que respalden esta infraestructura energética, siendo necesaria la mentoría del sector privado al sector público para autorizar las condiciones necesarias para su ejecución.