Aerolíneas dicen no tienen control sobre el costo de combustible

La Asociación Dominicana de Líneas Aéreas (ADLA) aclaró que el reciente incremento de RD$21.00 en el AVTUR (Jet A-1), anunciado en el país, responde a dinámicas internacionales asociadas a la volatilidad de los mercados energéticos, influenciadas actualmente por tensiones geopolíticas en Medio Oriente, particularmente en torno a Irán.

En una nota, el gremio indicó que este tipo de ajustes impacta de manera transversal a toda la industria aeronáutica, tanto aerolíneas nacionales como internacionales, dado que el combustible constituye uno de los principales componentes de la estructura de costos operativos del sector.

“Estamos ante un fenómeno global que afecta a toda la aviación por igual. Las aerolíneas no tienen control sobre el precio del combustible, pero sí la responsabilidad de gestionar su impacto para garantizar la continuidad del servicio y la sostenibilidad de sus operaciones”, expresó Omar Chahín Lama, presidente de ADLA.

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En este contexto, la Asociación reiteró que la evolución de tarifas responde a múltiples factores y no a decisiones aisladas de mercados específicos, sino a una realidad global que impacta integralmente a toda la industria de la aviación.

Comportamiento

Desde el 21 de marzo, Industria y Comercio estableció el precio del Avtur en RD$323.49 por galón, lo que representa un aumento de RD$21.09 respecto a la semana anterior. En solo quince días este combustible ha subido más de RD$88, creando tensión al costo del pasaje.