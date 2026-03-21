Comerciantes advierten aumento de la inflación por alza del petróleo

El presidente de la Confederación del Comercio de Provisiones y Mipymes (Confecomercio), Gilberto Luna, advirtió el viernes que en los próximos días podría registrarse un aumento en la inflación en el país, impulsado por el alza en los precios del petróleo en el mercado internacional.

“Yo proveo un incremento de precios, un aumento de la inflación a partir de los próximos días”, dijo el comerciante a Listín Diario.

Luna expresó dudas sobre las medidas anunciadas por el Gobierno para evitar que suban los precios de la canasta familiar. Señaló que no está claro cómo se subsidiarán los productos de consumo masivo ni qué acciones concretas se aplicarán a las industrias y empresas.

Indicó que el incremento de los combustibles provocaría un “efecto dominó”. Explicó que subirían los costos del transporte, tanto de carga como de pasajeros, lo que impactaría directamente en los precios de los productos.

También alertó sobre posibles alzas en sectores que dependen del petróleo, como la industria del plástico. Mencionó productos de uso cotidiano como vasos, platos y utensilios, que podrían encarecerse en el corto plazo.

“Eso es inevitable”, afirmó a Listín Diario, al tiempo que cuestionó el alcance de los RD$15,000 millones anunciados por el Gobierno.

A su juicio, gran parte de esos recursos se destinarían a combustibles y electricidad, dejando otros sectores sin protección suficiente.

En contraste, el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García, valoró positivamente las medidas del Gobierno.

García respaldó el subsidio a los combustibles para evitar alzas en el transporte y sugirió ampliar la ayuda social, como el programa Supérate, así como mantener el apoyo al sector agrícola mediante subsidios a los fertilizantes.

El Gobierno dominicano informó que ha identificado RD$15,000 millones del presupuesto para enfrentar el impacto de la crisis internacional provocada por el conflicto en Medio Oriente. Entre las medidas, anunció un subsidio de RD$1,000 millones para estabilizar el precio de los fertilizantes y evitar aumentos en los alimentos.

Las autoridades buscan mitigar el impacto del alza del petróleo, que ha subido entre 65% y 70% en el último año, y proteger a los sectores más vulnerables sin aumentar el gasto público total.