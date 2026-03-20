Pro Consumidor informa sobre retiro del mercado dominicano del 35 Lithium PoE UPS & USB-C power bank

Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó sobre el retiro del producto 35 Lithium PoE UPS & USB-C power bank de la empresa Forza Technologies, LLC, por “posible riesgo en determinadas condiciones”.

Señaló que los dispositivos que se comercializan en el mercado dominicano a través de tiendas autorizadas contienen baterías de litio, lo que podría amenazar la “seguridad de los consumidores y usuarios”.

La institución recomendó suspender su uso de “inmediato” y contactar al fabricante para recibir instrucciones de reembolso a través del canal de atención notices@forzaups.com.

Asimismo, insta a los distribuidores autorizados en el país a abstenerse de continuar la venta de dichos modelos alertados.

Señaló que este retiro se realiza en cumplimiento de los artículos 35 y 36 de la Ley número 358-05 de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario.

Producto

Pro Consumidor explicó que este dispositivo es una fuente de alimentación sin interrupciones diseñada para mantener la red y la internet funcionando en el evento de un corte eléctrico, al mismo tiempo que brinda protección a todas las cargas conectadas.

Esta fuente garantiza el funcionamiento continuado de equipos críticos, dispositivos de seguridad y de luces de emergencia durante tormentas severas, y sus luces LED indican el nivel de la UPS y cuándo es tiempo de volver a cargar la batería.