Ligia Bonetti da claves para liderazgo efectivo

La presidente ejecutiva de Grupo SID, Ligia Bonetti, presentó una visión de liderazgo apostando al talento, la humildad y el propósito, capacidades a su juicio clave para generar impacto en entornos cada vez más complejos.

La empresaria habló durante su participación como oradora invitada en el “Women Forum” organizado por la National Supermarket Association (NSA), un espacio que reunió en Nueva York, Estados Unidos, a líderes empresariales y representantes del sector comercial para dialogar sobre liderazgo y crecimiento.

“Creo en el talento y en la capacidad de las personas para generar valor y abrir caminos. Las mujeres que nos precedieron allanaron el camino para que hoy podamos estar donde estamos. Las oportunidades están ahí: lo importante es cómo cada uno decide diferenciarse y avanzar si realmente quiere llegar”, indicó Bonetti.

Asimismo, destacó la importancia de un liderazgo que combine carácter y humanidad, donde la toma de decisiones se sustente tanto en la disciplina y la resiliencia como en la capacidad de escuchar, generar confianza y construir entornos colaborativos.

Necesidad actual

“El equilibrio es algo que el mundo necesita hoy más que nunca. No voces más estridentes ni egos más fuertes, sino líderes que comprendan que la firmeza y la humildad pueden coexistir”, afirmó.

Bonetti subrayó además que el liderazgo es un proceso en constante evolución que exige integrar cualidades, como la empatía, la determinación y la visión para responder con eficacia a los desafíos actuales, cada vez más marcados por la transformación y la interconexión.

“Siempre tengamos el valor de alzar la voz, la gracia para usarla con sabiduría, el poder para sostenerla con firmeza y el propósito para que realmente marque una diferencia”, agregó.

Reconocimientos

La presidente ejecutiva del Grupo SID recibió en el foro un reconocimiento especial como líder transformacional, consolidando su posicionamiento como una de las voces latinoamericanas con mayor incidencia en espacios internacionales.

Durante la jornada, Mariel López, Gerente Corporativa de Exportaciones, fue reconocida también como una líder destacada en la industria, debido a su trayectoria y a sus aportes al fortalecimiento del negocio y la proyección internacional de la organización.