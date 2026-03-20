Gobierno aumenta RD$10 a la gasolina y el gasoil; el GLP se mantiene igual

El gobierno aumentó este viernes RD$10 a la gasolina regular y premium, así como al gasoil optimo y regular, debido a la escalada bélica en Medio Oriente, una situación que está provocando la mayor interrupción de suministro de petróleo en la historia y que ha elevado el precio del barril WTI en un 70% en lo que va de 2026.

La información fue dada a conocer por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

“Como una medida de responsabilidad fiscal, el Estado ha dispuesto un reajuste de RD$10 pesos en los precios de las gasolinas y el gasoil”, indicó el ministerio.

En total, el aumento a estos combustibles ha sido de RD$15. La semana pasada, la entidad informó que había aumentado RD$5 los mismos combustibles.

El gobierno subsidió RD$1,702 millones para esta semana, “en respuesta a la volatilidad extrema de los mercados petroleros provocada por la escalada bélica en Medio Oriente”, informó la institución.

La entidad dijo que dispuso el congelamiento del Gas Licuado de Petróleo (GLP).

También informó que el Estado identificó ahorros internos por RD$ 10,000 millones en partidas estatales no prioritarias que serán utilizados para seguir subsidiando los combustibles.

Para la semana del 21 al 27 de marzo de 2026, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

Gasolina Premium se venderá a RD$305.10 por galón; sube.

Gasolina Regula, RD$287.50 por galón; sube.

Gasoil Regular, RD$239.80 por galón; sube.

Gasoil Óptimo, RD$257.10 por galón; sube.

Avtur, RD$323.49 por galón; sube.

Kerosene, RD$366.60 por galón; sube.

Fueloil #6, RD$201.38 por galón; sube.

Fueloil 1%S, RD$215.86 por galón; sube.

Gas licuado de petróleo (GLP), RD$137.20 por galón; mantiene su precio.

Gas natural, RD$43.97 por m3; mantiene su precio.