Lamborghini abrirá concesionaria en RD, según reporte del Nuevo Día de Puerto Rico

La marca de ultralujo Lamborghini abrirá su primer concesionario en República Dominicana antes de que finalice el 2026, confirmó la empresa al Nuevo Día de Puerto Rico.

Lamborghini ya firmó el acuerdo con el concesionario dominicano y anticipa que el showroom permanente abrirá a finales de este año en Santo Domingo.

Fuentes cercanas a las negociaciones le confirmaron al Nuevo Día que detrás de las operaciones en República Dominicana estaría un grupo de empresarios locales y el mexicano Martín Josephi, principal oficial ejecutivo de Grand Chelem, importador y distribuidor exclusivo de Lamborghini en México y Chile. Se trata del conglomerado con el mayor portafolio de automóviles de lujo y superdeportivos de Latinoamérica.

Al momento, dentro de América Latina y el Caribe, Lamborghini tiene presencia en Brasil, México, Perú y Puerto Rico.

Asimismo, la marca comunicó a El Nuevo Día que este año se oficializará la apertura de Lamborghini Chile, en Santiago. El concesionario estará a cargo de Exotic Imports SpA, una sociedad conformada también por el grupo chileno Quantum Group y el principal de Grand Chelem.

El concesionario estará ubicado en Vitacura, en la capital chílena, y contará con más de 200 metros cuadrados. La empresa esperaba llegar al país sudamericano formalmente en la segunda mitad del pasado año.

En el caso de Puerto Rico, la marca está bajo el grupo de Gómez Hermanos Paulson, el cual anunció este mes la llegada del nuevo superdeportivo híbrido Temerario, el cual la marca indicó a este diario que será bien recibido por los boricuas.

Asimismo, el pasado año los clientes de la marca comenzaron a recibir las entregas de la SUV enchufable Urus SE. La SUV es la unidad más vendida de la marca en Puerto Rico.

En cuanto a Puerto Rico, Lamborghini cuenta con una gama completamente híbrida, por lo que el potencial de crecimiento de ambos modelos es muy sólido, según la marca. Aseguraron, además, que el concesionario puertorriqueño ha crecido año tras año, por lo que están complacidos con su desempeño.

De acuerdo con los datos del Grupo Unido de Importadores de Autos (GUIA), el año pasado, en Puerto Rico, se vendieron 33 vehículos bajo la marca de Lamborghini, lo que supuso el principal crecimiento anual de una marca en la isla, con un avance de doble dígito en ventas cuando se compara con las 24 unidades vendidas en 2024.