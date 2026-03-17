Antonio Marte dice no aumentarán pasajes; pide congelar precios de los combustibles

Sindicatos del sector transporte público no tienen previsto aumentar la tarifa del pasaje, siempre que el Gobierno prometa congelar el precio de los combustibles durante los próximos seis meses.

Esto tras las especulaciones sobre un posible incremento en el costo del servicio, motivado por el alza de RD$5.00 por galón para las gasolinas regular y premium, y el gasoil regular y óptimo, derivado del conflicto en Medio Oriente.

Así lo ha declarado el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra) y senador en la provincia Santiago Rodríguez, por el partido Primero La Gente, Antonio Marte, durante una rueda de prensa en la sede de la organización política en el kilómetro 9, en el Distrito Nacional, este martes.

"Nosotros no hemos pensado en aumentar el pasaje. El pasaje va a continuar al mismo precio que tiene", sostuvo.

Seguido de esta promesa, el gremio solicitó al presidente congelar el costo del gas licuado de petróleo (GLP), gasoil premium y el regular.

Aseguró que estos combustibles son utilizados con frecuencia en el transporte de carga, pasajeros y de uso doméstico e industrial.

"Sí le vamos a pedir al gobierno que el mismo tratamiento que el presidente de los Estados Unidos dio, incluyendo a nuestro presidente, que toma una consideración con nosotros, que congele durante seis meses el precio del gas, del gasol y del gas natural", puntualizó Martes, al tiempo que declaró que de esta manera no afectaría a los usuarios del transporte público.

"Nosotros sí necesitamos que el gobierno atienda que congelen el gas, el gasoil y el gas natural en todo el transporte para nosotros poder seguir dando el servicio y no tener que afectar a los usuarios de este país", advirtió.

Pocas guaguas por el alza de combustible

Durante la rueda de prensa, la Conatra informó que, debido al incremento de los combustibles, de su flota de vehículos de 84,000 han sacado a las calles una cantidad reducida de guaguas para ofrecer el servicio. Situación que también alegan se debe a la falta de pasajeros.

"Con la baja de pasajeros de un 40%, lo que estamos nosotros perdiendo es el dinero", expresó.

Indicó que, debido a la baja de pasajeros, el gremio ha implementado ajustes operativos internos, como dar entre 5 y 10 minutos para la circulación de las guaguas.

Asimismo, indicó que el sindicato que preside afronta dificultades financieras supuestamente debido a que el subsidio que proporciona el gobierno les hace una rebaja de RD$48 por galón.

"Tengo una presión en estos momentos comprando gas a RD$240, sin subsidio", explicó.