Mujeres impulsan inversión e innovación en turismo dominicano

La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) celebró este martes el Foro “Mujeres de Impacto”, un espacio que confirmó el papel del liderazgo femenino como un motor clave del crecimiento, la inversión y la innovación en el turismo nacional.

Siendo su segunda edición, el foro juntó a mujeres influyentes de distintos sectores que inciden directamente a la economía del país, fortaleciéndose así como una plataforma para analizar el presente y el futuro del turismo desde una mirada más humana.

Primer y segundo panel

Como primer panel estuvo dirigido por mujeres empresariales como Lucile Houellemont, presidenta Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo; Lina García, presidenta Envases Antillanos y líder empresarial del Grupo Linda y Rosanna Ruiz, presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos (ABA), quienes compartieron experiencias sobre, liderazgo y innovación en entornos altamente competitivos.

Segundo panel Encarna Piñero, y Margalida Prohens, junto a la periodista Katherine HernandezListín Diario

Sus participaciones dejaron claro que el avance del turismo no solo se mide en cifras, sino también en la capacidad de adaptación y visión de quienes lo impulsan.

Por su parte, en el segundo panel, estuvo liderado por Encarna Piñero y Margalida Prohens, quienes promovieron un intercambio entre el Caribe y el Mediterráneo sobre sostenibilidad, diversificación de la oferta turística y gestión territorial.

Asimismo, el presidente de Asonahores, Juan Bancalari, enfatizó que el crecimiento sostenido del turismo dominicano responde a una sinergia entre el sector público y privado, pero subrayó que el rol de la mujer ha sido determinante. Afirmó que sin su liderazgo e innovación, el desarrollo alcanzado no sería posible.

“La dimensión que ha adquirido el turismo dominicano es el resultado de una sinergia público-privada efectiva, inversionistas comprometidos y trabajadores incansables. Sin el liderazgo, la innovación y el aporte de las mujeres, este éxito no sería posible”, expresó.

De su lado, la vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, Aguie Lendor, resaltó que el foro busca poder construir puentes entre generaciones, sectores y experiencias, al tiempo que reafirmó el compromiso de la institución con el fortalecimiento del talento femenino dentro de la industria.

“En Asonahores creemos firmemente que el futuro del turismo dominicano será más fuerte, innovador y sostenible si seguimos ampliando los espacios de liderazgo para las mujeres”, agregó.